Сыновья Кашпировского через Life.ru обратились к его вдове: Они требуют раскрыть правду о причинах смерти

Сыновья Анатолия Кашпировского — Сергей и Алексей — через Life.ru обратились ко вдове психотерапевта Гулизар Чалбашовой с требованиями публично раскрыть причину смерти их отца, рассказать правду о его последних часах жизни и причине смерти, дать разрешение на независимую экспертизу и провести ДНК-тест. Приводим текст обращения полностью:

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Сергей Кашпировский — сын Анатолия Михайловича и его первой жены Валентины, живёт в США. Алексей Фуштей называет себя сыном Анатолия Кашпировского и намерен добиться проведения ДНК-экспертизы. По его словам, психотерапевт признавал родство, поэтому теперь мужчина хочет поставить точку в спорах об отцовстве. Фуштей живёт на Украине.

Напомним, Анатолий Кашпировский умер на 88-м году жизни 3 октября. Накануне кончины он принял решение аннулировать все запланированные на сентябрь выступления. Церемония прощания с психотерапевтом прошла 8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. После тело вывезли из Москвы в сторону украинской границы — Кашпировского намерены похоронить в Виннице — там покоятся его родители и дочь Елена от первого брака. Тело умершего экстрасенса доставят на Украину через Турцию и Польшу.