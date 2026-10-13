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Регион
Опубликовано 13 октября, 12:52

Сыновья Кашпировского через Life.ru обратились к его вдове: Они требуют раскрыть правду о причинах смерти

Сыновья Кашпировского через Life.ru обратились к его вдове с требованиями

Кашпировского не стало в 87 лет. Фото © Life.ru

Кашпировского не стало в 87 лет. Фото © Life.ru

Сыновья Анатолия Кашпировского — Сергей и Алексей — через Life.ru обратились ко вдове психотерапевта Гулизар Чалбашовой с требованиями публично раскрыть причину смерти их отца, рассказать правду о его последних часах жизни и причине смерти, дать разрешение на независимую экспертизу и провести ДНК-тест. Приводим текст обращения полностью:

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Сергей Кашпировский — сын Анатолия Михайловича и его первой жены Валентины, живёт в США. Алексей Фуштей называет себя сыном Анатолия Кашпировского и намерен добиться проведения ДНК-экспертизы. По его словам, психотерапевт признавал родство, поэтому теперь мужчина хочет поставить точку в спорах об отцовстве. Фуштей живёт на Украине.

Дежурит на кладбище в Виннице: Непризнанный сын Кашпировского хочет провести посмертный ДНК-тест
Дежурит на кладбище в Виннице: Непризнанный сын Кашпировского хочет провести посмертный ДНК-тест

Напомним, Анатолий Кашпировский умер на 88-м году жизни 3 октября. Накануне кончины он принял решение аннулировать все запланированные на сентябрь выступления. Церемония прощания с психотерапевтом прошла 8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. После тело вывезли из Москвы в сторону украинской границы — Кашпировского намерены похоронить в Виннице — там покоятся его родители и дочь Елена от первого брака. Тело умершего экстрасенса доставят на Украину через Турцию и Польшу.

Прощание с Анатолием Кашпировским — в объективе Life.ru
Прощание с Анатолием Кашпировским — в объективе Life.ru

Больше материалов — в разделе «Анатолий Кашпировский» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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