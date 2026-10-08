Тело Кашпировского вывезли из Москвы в сторону украинской границы

Тело Анатолия Кашпировского везут в сторону украинской границы. Гроб с психотерапевтом доставили в аэропорт Внуково, откуда, предположительно, отправят в Минск. Конечной точкой маршрута должна стать Винница, где планируется похоронить экстрасенса, сообщает Life.ru.

Фото © Life.ru

Гроб намерены доставить на Украину транзитом, но какие именно государства войдут в маршрут, пока не уточняется.

Ранее тело Кашпировского подготовили к перевозке в подмосковном ритуальном бюро. Несмотря на появлявшуюся ранее информацию о возможной кремации, родственники в итоге решили её не проводить.

В Виннице похоронены родители Кашпировского и его дочь Елена от первого брака. После её гибели в Канаде в 2018 году психотерапевт сам организовал перевозку тела на Украину.

С Кашпировским простились 8 октября на Троекуровском кладбище. Публичная церемония прошла в Прощальном зале некрополя.

При жизни Кашпировский хотел, чтобы после смерти его кремировали. Как рассказывал племянник психотерапевта Юрий Мамаев, эту волю родственник озвучивал ему и своему сыну Сергею. Позднее стало известно ещё об одном пожелании: часть праха Кашпировского он хотел похоронить рядом с матерью в Виннице на Украине. По словам Мамаева, сделать это планировалось после успешного для России завершения спецоперации, тогда как другую часть предполагалось оставить в России. Куда тело психотерапевта доставят из Домодедово сейчас, пока неизвестно.