Кашпировского похоронят на Украине, где покоятся его родители и дочь

Анатолия Кашпировского планируют похоронить в украинской Виннице, где покоятся его родители и дочь Елена от первого брака. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, после церемонии прощания гроб с телом психотерапевта доставили в подмосковное ритуальное бюро и подготовили к дальнейшей транспортировке. От кремации родственники в итоге отказались.

Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР, много лет жил и работал в Виннице. Там же, на Центральном кладбище, похоронены его родители — Михаил и Ядвига Кашпировские.

В 2018 году там же предали земле его 50-летнюю дочь Елену, которая умерла в Канаде. По данным SHOT, Кашпировский сам организовал перевозку её тела на Украину.

Теперь, как утверждает телеграм-канал, семейный участок должен стать местом упокоения и самого психотерапевта. Захоронения на Центральном кладбище Винницы сейчас возможны в том числе на родственных участках.

При этом ранее родственники рассказывали о другой последней воле Кашпировского. Его племянник Юрий Мамаев утверждал, что психотерапевт просил после смерти кремировать его, причём об этом желании знал и сын Кашпировского Сергей. Позднее стало известно, что семья решила провести традиционное захоронение. Сам Мамаев также говорил, что Кашпировский хотел после успешного для России завершения спецоперации похоронить часть праха рядом с матерью в Виннице, а другую оставить в России. Новые данные SHOT означают, что родственники, судя по всему, выбрали иной вариант и отказались от кремации полностью.