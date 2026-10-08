Кашпировский владел элитной недвижимостью в Киеве и Виннице

Анатолий Кашпировский владел несколькими квартирами в Киеве и Виннице, а также коммерческими и хозяйственными помещениями. О составе его имущества РИА «Новости» рассказал племянник психотерапевта Юрий Мамаев.

В Киеве Кашпировскому принадлежали квартиры в центральной части города, в том числе на Крещатике. Ещё несколько объектов находились в Виннице и области — среди них две или три квартиры и помещения коммерческого назначения. По словам Мамаева, Кашпировский понимал, что из-за его позиции украинские власти могут попытаться забрать эту недвижимость.

Племянник также заявил, что информация о доставке тела Кашпировского на Украину не соответствует действительности. Сам психотерапевт хотел, чтобы после успешного для России завершения спецоперации часть его праха перевезли в Винницу и похоронили рядом с матерью.

Ранее стало известно, что дом покойного психотерапевта Анатолия Кашпировского в калифорнийском городе Ла-Кинта перейдёт по наследству его сыну Сергио Монтане. Наследник ранее отказался прилетать на траурную церемонию прощания с отцом. Недвижимость была приобретена в 2013 году примерно за 340 тысяч долларов. Изначально объект оформили на дочь психотерапевта Елену, однако после её гибели в 2018 году право собственности вернулось к самому Кашпировскому.