Бросил перед похоронами, но забрал особняк: кому досталось имущество Кашпировского в США

Дом покойного психотерапевта Анатолия Кашпировского в калифорнийском городе Ла-Кинта перейдёт по наследству его сыну Сергио Монтане. Наследник ранее отказался прилетать на траурную церемонию прощания с отцом.





Недвижимость была приобретена в 2013 году примерно за 340 тысяч долларов. Изначально объект оформили на дочь психотерапевта Елену, однако после её гибели в 2018 году право собственности вернулось к самому Кашпировскому. При этом фактически в здании ещё с 2014 года обосновался его сын со своей семьёй. Неподалёку от этого участка также находится второй дом стоимостью около 300 тысяч долларов, связанный с Монтаной.





Проживание родственников в калифорнийском доме сопровождалось бытовыми и юридическими сложностями. Семья сына самовольно изменила планировку территории без обязательных согласований с местными властями, из-за чего накопился долг по штрафам в размере около тысячи долларов. Все финансовые претензии и счета за ремонт протекающей крыши направлялись Кашпировскому как титульному собственнику.

В настоящее время в доме продолжают жить 51-летний Сергио и его 28-летний сын Шон. Супруга Монтаны после расторжения брака уехала жить в Вирджинию.

На днях стартовала официальная процедура вступления в права наследования. После завершения всех юридических формальностей жилье окончательно перейдёт в собственность Сергио Монтаны. Российские же активы психотерапевт распределил ещё при жизни, переписав имущество и доходы от сеансов на супругу Гулизар Чалбашову.