До последнего строил планы: Кашпировский собирался выступить в Стамбуле этой осенью

Анатолий Кашпировский незадолго до смерти собирался продолжить гастроли и планировал выступить в Стамбуле осенью 2026 года. Несмотря на ухудшающееся самочувствие, знаменитый советский психотерапевт не спешил отказываться от работы. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на знакомых покойного.

Похороны Кашпировского. Видео © Telegram / SHOT

Одни из последних сеансов Кашпировский провёл в мае. По воспоминаниям очевидцев, уже тогда было заметно, что он теряет силы. Привычной энергии ему не хватало, однако перед публикой он старался держаться и продолжал выступать. Некоторые коллеги полагают, что состояние психотерапевта могли усугубить регулярные перелёты, связанные с гастролями.

Тем временем на Троекуровском кладбище в Москве началась подготовка к прощанию с Кашпировским. Церемония назначена на 8 октября и должна начаться в полдень в Большом прощальном зале. Само захоронение семья намерена провести без посторонних.

Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Всесоюзную известность ему принесли телевизионные сеансы конца 1980-х годов, во время которых он утверждал, что способен воздействовать на здоровье людей с помощью внушения.

Ранее Life.ru рассказывал о госпитализации Кашпировского после потери сознания в московском аэропорту в ноябре 2025 года. Тогда он готовился к зарубежной поездке, однако во время регистрации ему стало плохо. Уже летом 2026-го появились новые сообщения о тяжёлом состоянии психотерапевта, но его директор Сергей Рудых отрицал информацию об экстренной операции и уверял, что поводов для беспокойства нет. Позднее стало известно, что Кашпировский отменил все запланированные на сентябрь сеансы. Зрителям, успевшим приобрести билеты, вернули деньги.