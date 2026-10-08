Прощание с Анатолием Кашпировским — в объективе Life.ru
Появились фото с церемонии прощания с Анатолием Кашпировским в Москве
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Life.ru публикует кадры с церемонии прощания с психотерапевтом и «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским. Оно состоялось сегодня, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве.
Кашпировского не стало в 87 лет. Фото © Life.ru
Проводить его в последний путь собрались несколько десятков человек: члены семьи, близкие друзья, коллеги и преданные поклонники его таланта.
Проводить Кашпировского в последний путь собрались несколько десятков человек. Фото © Life.ru
На прощании с легендой оказалось множество цветов. Зал буквально утопал в букетах — от скромных гвоздик до роскошных роз, ставших символом народной любви и скорби.
Пришедшие принесли с собой разные цветы, чтобы отдать дань уважения целителю. Фото © Life.ru
Гроб с Анатолием Кашпировским. Фото © Life.ru
Третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова не смогла скрыть слёз даже за чёрными очками. После окончания церемонии её пришлось выводить из зала под руки. Пара поженилась в 2023 году, у них осталась дочь, которой ещё нет двух лет.
Третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова плакала на церемонии. Фото © Life.ru
Завершилось траурное мероприятие продолжительными аплодисментами, которыми собравшиеся отдали дань уважения его личности и вкладу в историю.
Траурная церемония завершилась продолжительными аплодисментами. Фото © Life.ru
Напомним, Кашпировский умер на 88-м году жизни. Печальное событие произошло 3 октября. Широкую славу на территории всего Советского Союза ему обеспечили эфиры на телевидении в конце 80-х, где он заявлял о своих способностях исцелять людей посредством внушения. Накануне кончины Анатолий Кашпировский принял решение аннулировать все запланированные на сентябрь выступления, а стоимость билетов была возвращена зрителям. Племянник психотерапевта Юрий Мамаев также раскрыл детали последней воли усопшего. Он рассказал, что Кашпировский завещал кремировать его тело, в то время как родные склонялись к стандартным похоронам. Впоследствии выяснилось, что Сергей, сын специалиста, не приехал проститься с отцом из Соединённых Штатах.
Ранее сообщалось, что тело Кашпировского вывезли из Москвы в сторону украинской границы. Его могут похоронить в Виннице.
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