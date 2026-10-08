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Опубликовано 8 октября, 18:16

Прощание с Анатолием Кашпировским — в объективе Life.ru

Появились фото с церемонии прощания с Анатолием Кашпировским в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Life.ru публикует кадры с церемонии прощания с психотерапевтом и «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским. Оно состоялось сегодня, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве.

Кашпировского не стало в 87 лет. Фото © Life.ru

Кашпировского не стало в 87 лет. Фото © Life.ru

Проводить его в последний путь собрались несколько десятков человек: члены семьи, близкие друзья, коллеги и преданные поклонники его таланта.

Проводить Кашпировского в последний путь собрались несколько десятков человек. Фото © Life.ru

Проводить Кашпировского в последний путь собрались несколько десятков человек. Фото © Life.ru

На прощании с легендой оказалось множество цветов. Зал буквально утопал в букетах — от скромных гвоздик до роскошных роз, ставших символом народной любви и скорби.

Пришедшие принесли с собой разные цветы, чтобы отдать дань уважения целителю. Фото © Life.ru

Пришедшие принесли с собой разные цветы, чтобы отдать дань уважения целителю. Фото © Life.ru

Гроб с Анатолием Кашпировским. Фото © Life.ru

Гроб с Анатолием Кашпировским. Фото © Life.ru

Третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова не смогла скрыть слёз даже за чёрными очками. После окончания церемонии её пришлось выводить из зала под руки. Пара поженилась в 2023 году, у них осталась дочь, которой ещё нет двух лет.

Третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова плакала на церемонии. Фото © Life.ru

Третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова плакала на церемонии. Фото © Life.ru

Завершилось траурное мероприятие продолжительными аплодисментами, которыми собравшиеся отдали дань уважения его личности и вкладу в историю.

Траурная церемония завершилась продолжительными аплодисментами. Фото © Life.ru

Траурная церемония завершилась продолжительными аплодисментами. Фото © Life.ru

Напомним, Кашпировский умер на 88-м году жизни. Печальное событие произошло 3 октября. Широкую славу на территории всего Советского Союза ему обеспечили эфиры на телевидении в конце 80-х, где он заявлял о своих способностях исцелять людей посредством внушения. Накануне кончины Анатолий Кашпировский принял решение аннулировать все запланированные на сентябрь выступления, а стоимость билетов была возвращена зрителям. Племянник психотерапевта Юрий Мамаев также раскрыл детали последней воли усопшего. Он рассказал, что Кашпировский завещал кремировать его тело, в то время как родные склонялись к стандартным похоронам. Впоследствии выяснилось, что Сергей, сын специалиста, не приехал проститься с отцом из Соединённых Штатах.

Москва – Сербия – ЕС – Украина? Агент оценила возможный маршрут гроба Кашпировского и цену перевозки
Москва – Сербия – ЕС – Украина? Агент оценила возможный маршрут гроба Кашпировского и цену перевозки

Ранее сообщалось, что тело Кашпировского вывезли из Москвы в сторону украинской границы. Его могут похоронить в Виннице.

Больше новостей о жизни известных людей — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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