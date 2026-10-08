Прощание с Анатолием Кашпировским — в объективе Life.ru

Life.ru публикует кадры с церемонии прощания с психотерапевтом и «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским. Оно состоялось сегодня, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве.

Кашпировского не стало в 87 лет. Фото © Life.ru

Проводить его в последний путь собрались несколько десятков человек: члены семьи, близкие друзья, коллеги и преданные поклонники его таланта.

Проводить Кашпировского в последний путь собрались несколько десятков человек. Фото © Life.ru

На прощании с легендой оказалось множество цветов. Зал буквально утопал в букетах — от скромных гвоздик до роскошных роз, ставших символом народной любви и скорби.

Пришедшие принесли с собой разные цветы, чтобы отдать дань уважения целителю. Фото © Life.ru

Гроб с Анатолием Кашпировским. Фото © Life.ru

Третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова не смогла скрыть слёз даже за чёрными очками. После окончания церемонии её пришлось выводить из зала под руки. Пара поженилась в 2023 году, у них осталась дочь, которой ещё нет двух лет.

Третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова плакала на церемонии. Фото © Life.ru

Завершилось траурное мероприятие продолжительными аплодисментами, которыми собравшиеся отдали дань уважения его личности и вкладу в историю.

Траурная церемония завершилась продолжительными аплодисментами. Фото © Life.ru

Ранее сообщалось, что тело Кашпировского вывезли из Москвы в сторону украинской границы. Его могут похоронить в Виннице.