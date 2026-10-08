Москва – Сербия – ЕС – Украина? Агент оценила возможный маршрут гроба Кашпировского и цену перевозки

Перевозка тела Анатолия Кашпировского из Москвы на Украину может обойтись в 200–400 тысяч рублей в зависимости от маршрута и тарифов перевозчика. Такую предварительную оценку в беседе с Life.ru дала руководитель и основатель Центра похоронных услуг «ВОЗНЕСЕНИЕ» Елена Шевченко.

По словам специалиста, международная перевозка умерших остаётся возможной. Для доставки по земле используют специальные автомобили с охлаждаемым отсеком. Однако конкретный маршрут зависит от условий пересечения границ и организации перевозки.

Одним из возможных вариантов Шевченко назвала путь через Сербию и страны Евросоюза.

«В случае с Кашпировским — скорее всего, его повезут сначала в Сербию, и уже через Сербию и страны Евросоюза в Винницу», — предположила собеседница Life.ru.

Другой вариант, который допускает специалист, — через Минск и Польшу, поскольку, по данным Life.ru, гроб с телом психотерапевта доставили в московский аэропорт Внуково.

Километры считают в обе стороны

По словам Шевченко, ориентировочный тариф на перевозку составляет 50 рублей за километр. При расчёте учитывают не только доставку к месту захоронения, но и обратную дорогу автомобиля.

Для условного примера специалист взяла расстояние около 1800–2000 километров в одну сторону и округлила его до 2000. Расчёт выглядит так:

2000 километров в одну сторону × 2 = 4000 километров;

4000 километров × 50 рублей = 200 тысяч рублей.

Этот пример не является расчётом маршрута через Сербию: его протяжённость и итоговую стоимость нужно определять отдельно.

«Если повезли из Москвы, расценки выше, скорее всего, до 400 тысяч, потому что цена за километр варьируется от населённого пункта и области», — отметила Шевченко.

Напомним, церемония с психотерапевтом прошла 8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с психотерапевтом пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники; гроб вынесли под аплодисменты собравшихся. После прощания тело Кашпировского вывезли из Москвы в сторону украинской границы — его подготовили к перевозке в подмосковном ритуальном бюро. Несмотря на появлявшуюся ранее информацию о возможной кремации, родственники в итоге решили её не проводить.

Кашпировского собираются похоронить в Виннице — там покоятся его родители и дочь Елена от первого брака. После её гибели в Канаде в 2018 году психотерапевт сам организовал перевозку тела на Украину.