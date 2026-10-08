Легенда 90-х Кулебякин рассказал, как едва не умер в одну ночь с Кашпировским

Известный с 90-х годов колдун Иван Кулебякин заявил, что специально «заказал» солнечную погоду на прощание с Анатолием Кашпировским. На Троекуровском кладбище он рассказал Life.ru, что заранее позаботился о ясном небе, а заодно признался, что сам едва не умер в ту же ночь, что и знаменитый психотерапевт.

Колдун Кулебякин заявил, что «заказал» погоду на похороны Кашпировского. Видео © Life.ru

«Поэтому сегодня для вас небо голубое, солнце сделано заранее», — сообщил Кулебякин, напомнив о своих необычных способностях.

По словам колдуна, в ночь со 2 на 3 октября он находился при смерти. Именно тогда не стало и Кашпировского. Однако самому ему удалось выкарабкаться благодаря крепкому сердцу.

«Со 2 на 3 октября я умирал. И умирал Кашпировский», — рассказал собеседник Life.ru. При этом он уточнил, что подобные состояния переживал уже не раз.

Вспомнил Кулебякин и один из сеансов психотерапевта, на который пришёл вместе с Владимиром Пермяковым — тем самым Лёней Голубковым из рекламы МММ. По его словам, они оба вышли на сцену и оказались среди участников, которые падали после жеста Кашпировского. Правда, сами приятели, судя по рассказу колдуна, воспринимали происходящее довольно спокойно.

«Мы, конечно, сами тоже упали, полежали, поболтали немножко между собою», — признался Кулебякин.

По его воспоминаниям, на полу они провели около пяти-семи минут, после чего психотерапевт поднял всех участников.

Напомним, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Прощание с ним проходит 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Сами похороны родственники решили провести в закрытом формате.