«Мешками шли письма»: Акопян рассказал, как его фокусы приняли за целительство

Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, как в начале 1980-х годов неожиданно приобрёл репутацию целителя и начал получать мешки писем от людей с просьбами о помощи. Об этом артист вспомнил в беседе с газетой «Известия», комментируя смерть Анатолия Кашпировского.

Всё началось после выступления Акопяна в колледже на Мальте. В зале находилась девочка в инвалидной коляске, у которой во время представления случился приступ истерики. Артист спустился к ней и начал показывать простые фокусы, стараясь отвлечь ребёнка. Девочка успокоилась и стала улыбаться.

После этого местная газета написала об Акопяне не только как об иллюзионисте, но и как о человеке, якобы обладающем способностями к целительству. История дошла до Советского Союза — и артисту начали массово писать люди, поверившие, что он способен помочь им даже на расстоянии.

«Я получал мешками письма от взрослых женщин, в основном от женщин, и от девушек, которые писали мне: «Помогите мне, вы целитель, вы чародей, вы творите такие чудеса», — рассказал Акопян.

По словам иллюзиониста, знакомые даже советовали ему воспользоваться неожиданной популярностью и зарабатывать на «чудесах». Акопян от этой идеи отказался. Он считает, что в те годы люди особенно сильно хотели верить в необычные способности и возможность дистанционного исцеления.

Позднее подобная вера стала массовым явлением. Одной из самых известных фигур конца 1980-х оказался Анатолий Кашпировский, чьи телевизионные «сеансы здоровья» собирали огромную аудиторию. Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Незадолго до смерти он отменил запланированные на сентябрь выступления и вернул зрителям деньги за билеты.