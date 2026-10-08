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Регион
Опубликовано 8 октября, 13:59

Вдове Кашпировского потребовалась помощь врачей на его похоронах

Бывшей жене Анатолия Кашпировского Ирине потребовалась помощь врачей во время церемонии прощания с психотерапевтом на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает корреспондент Life.ru.

Видео © Life.ru

Женщине резко стало плохо, она едва не потеряла сознание и некоторое время не могла ничего сказать.

Ирина была второй супругой Кашпировского. Их брак продлился с 1992 по 2014 год.

Прощание с психотерапевтом проходит 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. На церемонию пришли сотни поклонников, а также десятки гипнотизёров и эзотериков из разных регионов России.

С Анатолием Кашпировским простятся 8 октября на Троекуровском кладбище
С Анатолием Кашпировским простятся 8 октября на Троекуровском кладбище

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Незадолго до смерти у него резко упало давление, после чего его госпитализировали. Директор психотерапевта Сергей Рудых сообщал, что в больнице у него остановилось сердце.

В последние месяцы жизни Кашпировский боролся с тяжёлым заболеванием. Life.ru рассказывал, что весной у психотерапевта диагностировали рак желчных протоков, который, по данным источника, успел дать метастазы в печень. После проблем с желчными протоками ему удалили камни и установили стенты, а летом состояние ухудшилось. Перед смертью психотерапевт также отменил запланированные публичные сеансы и вернул зрителям деньги за билеты.

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Николь Вербер
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