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Регион
Опубликовано 4 октября, 14:55
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Сын Кашпировского отказался приехать на похороны отца из США

Обложка © ТАСС /Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС /Вячеслав Прокофьев

Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей отказался приезжать на похороны отца. Об этом РИА «Новости» сообщил племянник Кашпировского Юрий Мамаев.

По его словам, родственники обсуждали предстоящие похороны с супругой Кашпировского Гулизар. В разговоре выяснилось, что Сергей, который длительное время живёт в США, прилетать не планирует.

«Говорили по телефону с Гулизар — супругой дяди. Сергея на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке», — рассказал Мамаев.

Семья Кашпировского решила засекретить место его захоронения
Семья Кашпировского решила засекретить место его захоронения

Ранее Life.ru сообщал, что племянник Анатолия Кашпировского рассказал о его последней воле быть кремированным. По словам Юрия Мамаева, это пожелание было известно в том числе сыну психотерапевта Сергею. При этом семья решила провести традиционное захоронение, а прощание с Кашпировским назначено на 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

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