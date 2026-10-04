Сын Кашпировского отказался приехать на похороны отца из США

Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей отказался приезжать на похороны отца. Об этом РИА «Новости» сообщил племянник Кашпировского Юрий Мамаев.

По его словам, родственники обсуждали предстоящие похороны с супругой Кашпировского Гулизар. В разговоре выяснилось, что Сергей, который длительное время живёт в США, прилетать не планирует.

«Говорили по телефону с Гулизар — супругой дяди. Сергея на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке», — рассказал Мамаев.

Ранее Life.ru сообщал, что племянник Анатолия Кашпировского рассказал о его последней воле быть кремированным. По словам Юрия Мамаева, это пожелание было известно в том числе сыну психотерапевта Сергею. При этом семья решила провести традиционное захоронение, а прощание с Кашпировским назначено на 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.