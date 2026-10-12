Дежурит на кладбище в Виннице: Непризнанный сын Кашпировского хочет провести посмертный ДНК-тест

34-летний Алексей Фуштей, называющий себя сыном Анатолия Кашпировского, намерен подтвердить родство с помощью посмертной ДНК-экспертизы. Об этом он рассказал SHOT.

По утверждению Фуштея, при личном общении психотерапевт признавал его своим сыном и относился к нему как к родному. Теперь мужчина хочет поставить точку в спорах об отцовстве.

С 9 октября Фуштей находится в Виннице и регулярно приходит на кладбище, ожидая прибытия тела Кашпировского. Он надеется, что родственники помогут получить биологические материалы для экспертизы. По его словам, супруга покойного Гулизар не отвечает на обращения и не сообщает дату похорон.

Фуштей работает детским тренером в Борисполе. Широкую известность его история получила в 2019 году, когда он заявил, что его мать Светлана состояла в отношениях с Кашпировским. По данным SHOT, при жизни психотерапевт отказался добровольно пройти ДНК-тест, а суд не разрешил принудительную экспертизу. Родство остаётся неподтверждённым.

Напомним, церемония прощания с психотерапевтом прошла 8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. После тело Кашпировского вывезли из Москвы в сторону украинской границы — его намерены похоронить в Виннице — там покоятся его родители и дочь Елена от первого брака. Тело умершего экстрасенса доставят на Украину через Турцию и Польшу.