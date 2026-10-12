Тело Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу

Тело умершего телеведущего и психотерапевта Анатолия Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу, после чего перевезут в Винницу для захоронения. Об этом ТАСС сообщил племянник покойного Юрий Мамаев.

«Сейчас гроб находится на терминале в Стамбуле. Сегодня поздно ночью ожидается его прибытие в Варшаву. Затем гроб будет доставлен в Киев железнодорожным путём, уже оттуда — в Винницу», — рассказал родственник.

Таким образом, из Турции гроб сначала отправят в польскую столицу, затем поездом перевезут в Киев. Конечной точкой маршрута станет Винница, где планируется похоронить Кашпировского.

Знаменитый психотерапевт скончался 3 октября в возрасте 87 лет. По словам Мамаева, причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое привело к полиорганной недостаточности. Церемония прощания прошла 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего началась подготовка к перевозке тела на Украину.

Ранее Life.ru сообщал, что после смерти Кашпировского его родственники обсуждали возможность кремации и разделения праха между Россией и Украиной. По словам племянника Юрия Мамаева, часть праха предполагалось захоронить рядом с матерью психотерапевта на Украине, а другую — оставить в Москве. Однако позднее близкие решили отказаться от кремации и провести традиционное захоронение.