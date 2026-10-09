Умерла звезда «Холодного танго» Индра Брике, ей было 68 лет

Советская и латвийская актриса театра и кино Индра Брике скончалась 9 октября в возрасте 68 лет. О смерти артистки сообщил театр «Дайлес», на сцене которого она выступала более 30 лет.

Коллеги назвали Брике выдающейся актрисой, способной создавать сложные и глубокие образы.

«В способности Индры Брике перевоплощаться было нечто магическое, божественная искра, которая отличает хорошего актёра от выдающегося», — говорится в некрологе театра.

Брике родилась 29 декабря 1957 года в городе Дурбе. В 1977-м она окончила актёрскую студию Лиепайского театра и вошла в его труппу, где проработала до 1992 года. Позднее играла в Новом Рижском театре, а с 1993-го связала свою карьеру с театром «Дайлес».

Особое место в её сценической биографии занимала работа с режиссёром Михаилом Груздовым. Брике играла в его постановках «Тереза Ракен», «Раудупиете» и «Гамлет», воплощая героинь со сложными и зачастую разрушительными страстями.

В кино артистка снималась с 1970-х годов. Российскому зрителю она в том числе знакома по военной драме Павла Чухрая «Холодное танго», где вместе с ней играли Юлия Пересильд, Сергей Гармаш и Риналь Мухаметов. В 2025 году Брике также была номинирована на премию Lielais Kristaps за роль второго плана в фильме Lotus.

За свою карьеру Брике получила несколько театральных наград, премию Лилиты Берзини, Крест Признания и первой стала обладательницей премии Ольгерта Кродерса. О дате и месте прощания театр пообещал сообщить отдельно.