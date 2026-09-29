Юлия Пересильд вышла замуж: кто её муж, что известно о свадьбе и личной жизни актрисы

42-летняя Юлия Пересильд впервые официально подтвердила, что вышла замуж. Имя супруга и дату свадьбы актриса не раскрывает. Life.ru собрал подтверждённые факты, объясняет, откуда взялась версия о Михаиле Милашине, и вспоминает личную жизнь звезды «Вызова».

Юлия Пересильд впервые подтвердила, что вышла замуж. О браке 42-летняя актриса рассказала в интервью HELLO!: на прямой вопрос о замужестве она ответила, что действительно стала женой и очень счастлива. При этом имя супруга, дату церемонии и другие подробности Пересильд пока не раскрывает. Слухи о свадьбе появились ещё в начале сентября, когда на праздновании дня рождения актрисы заметили кольцо на безымянном пальце.

Юлия Пересильд вышла замуж: что известно о свадьбе

О переменах в личной жизни Пересильд стало известно 28 сентября 2026 года. Первичным источником стал HELLO!, который готовил большое интервью с актрисой для октябрьского номера. Редакция издания обратила внимание, что на праздновании 42-летия в начале сентября Юлия появилась с кольцом на безымянном пальце.

Позже актриса прямо подтвердила брак. При этом Пересильд сохранила привычную для себя закрытость: свадебных фотографий она не публиковала, имя мужа не назвала, а дата и место регистрации брака публично не сообщались. Поэтому любые точные сведения о церемонии, гостях или супруге, не подтверждённые самой актрисой, пока остаются версиями.

Кто муж Юлии Пересильд

На 29 сентября 2026 года Юлия Пересильд официально не раскрыла имя мужа. Это главный подтверждённый факт: актриса сообщила о замужестве, но личность супруга оставила в тайне.

После признания в СМИ вновь появилась версия, что избранником Пересильд мог стать кинооператор Михаил Милашин. Об этом, в частности, пишет StarHit со ссылкой на источники и косвенные совпадения в поездках актрисы и оператора. Однако ни Пересильд, ни Милашин публично не подтверждали, что именно они состоят в браке. Поэтому называть Милашина мужем актрисы как установленный факт нельзя.

Почему СМИ называют Михаила Милашина возможным мужем Пересильд

Пересильд и Милашин работали вместе над фильмом «Красавица»: Юлия сыграла одну из главных ролей, а Михаил был оператором картины. В 2025 году, уже после расставания актрисы с Михаилом Тройником, в светской прессе начали появляться сообщения о возможном романе Пересильд и Милашина.

Кинооператор за работой: СМИ называют Михаила Милашина возможным избранником Юлии Пересильд, однако актриса имя мужа не раскрывает. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhail_milashin

Позже актриса подтвердила лишь то, что в её жизни появился близкий человек, но имя не называла. В сентябре 2026-го она столь же аккуратно сообщила уже о браке. Это делает версию о Милашине заметной для поискового спроса, но не превращает её в подтверждённую информацию.

Михаил Милашин — российский кинооператор. В его фильмографии есть «Красавица», «Чемпион мира», «Лёд» и другие проекты. За операторскую работу в «Чемпионе мира» он получил премию «Золотой орёл».

Это первый брак Юлии Пересильд?

Да. Для Юлии Пересильд это первый публично подтверждённый официальный брак. Раньше актриса состояла в длительных отношениях, но замуж не выходила.

Именно поэтому нынешняя новость вызвала такой высокий интерес: Пересильд много лет подчёркивала, что предпочитает не обсуждать личную жизнь, а её предыдущие заметные отношения не завершались регистрацией брака.

Кадр из фильма «Молоко» © kino-teatr.ru

Юлия Пересильд и Алексей Учитель: отношения и дочери

Самые продолжительные публично известные отношения Пересильд связывали с режиссёром Алексеем Учителем. У них родились две дочери — Анна и Мария. Пара официально не регистрировала брак и позже рассталась. Life.ru ранее рассказывал об истории отношений Юлии Пересильд и Алексея Учителя.

Старшая дочь Анна родилась в 2009 году, младшая Мария — в 2013-м. Обе уже появлялись в кино, а Life.ru отдельно показывал дочерей Юлии Пересильд и рассказывал об их жизни.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник: почему они расстались

В 2022 году Пересильд начала отношения с актёром Михаилом Тройником, с которым работала в фильме «Вызов». Весной 2025 года пара объявила о расставании. Пересильд и Тройник подчеркнули, что разошлись без скандала, измен и взаимных обвинений, сохранив уважение друг к другу и продолжив совместную работу в театре.

После расставания актриса некоторое время не раскрывала подробностей новых отношений. Осенью 2025 года она дала понять, что больше не одна, однако имя партнёра снова оставила за пределами публичного пространства.

Личная жизнь Юлии Пересильд: короткая хронология

Личная жизнь Юлии Пересильд: отношения с Алексеем Учителем и Михаилом Тройником, новый роман и подтверждение брака в 2026 году. Инфографика © Life.ru

Что известно о свадебном кольце Юлии Пересильд

Кольцо стало первым публичным сигналом о возможном замужестве. Украшение заметили на безымянном пальце актрисы во время празднования её дня рождения в начале сентября. Тогда Пересильд не стала подтверждать слухи. Лишь спустя несколько недель, в разговоре с HELLO!, она ответила на прямой вопрос о браке утвердительно.

Коротко: ответы на главные вопросы

Юлия Пересильд замужем? Да. 28 сентября 2026 года актриса сама подтвердила, что вышла замуж.

Кто муж Юлии Пересильд? Имя мужа актриса официально не раскрыла.

Михаил Милашин — муж Юлии Пересильд? Некоторые СМИ называют кинооператора Михаила Милашина возможным избранником актрисы, но ни Пересильд, ни Милашин это не подтверждали.

Когда Юлия Пересильд вышла замуж? Точная дата свадьбы или регистрации брака публично не сообщалась. О браке стало известно 28 сентября 2026 года.

Это первый брак Юлии Пересильд? Да, это первый публично подтверждённый официальный брак актрисы.

Была ли Юлия Пересильд замужем за Алексеем Учителем? Нет. Они состояли в длительных отношениях и стали родителями двух дочерей, но официальный брак не заключали.

Была ли Юлия Пересильд замужем за Михаилом Тройником? Нет. Они были в отношениях с 2022 года и объявили о расставании весной 2025-го.

Сколько детей у Юлии Пересильд? У актрисы две дочери — Анна и Мария. Их отец — режиссёр Алексей Учитель.