«Никто не виноват»: Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались
Юлия Пересильд заявила о разрыве с актёром Михаилом Тройником
Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Обложка © Tlegram / Юлия Пересильд
Актёры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Об этом звезда российских фильмов рассказала подписчикам в личном телеграм-канале.
«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — написала Пересильд.
Напомним, что актёры начали свои отношения осенью 2022 года, когда познакомились на съёмках фильма «Вызов», в котором исполняли роли супругов. Пересильд отметила, что продолжит выступать с бывшим в спектакле «Последнее Лето».
Ранее Life.ru сообщал, что актриса Паулина Андреева официально объявила о разводе с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Она выразила надежду на возможность дальнейшего сотрудничества с бывшим супругом в профессиональной среде. У них есть общий сын — 4-летний Иван.