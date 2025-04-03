«Никто не виноват»: Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались

Актёры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Об этом звезда российских фильмов рассказала подписчикам в личном телеграм-канале.

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — написала Пересильд.

Напомним, что актёры начали свои отношения осенью 2022 года, когда познакомились на съёмках фильма «Вызов», в котором исполняли роли супругов. Пересильд отметила, что продолжит выступать с бывшим в спектакле «Последнее Лето».