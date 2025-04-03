«Запрыгнула в машину и сбежала»: Бьянка Цензори ушла от Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что его жена Бьянка Цензори ушла от него. Пару давно подозревали в завершении отношений и постоянных конфликтах, однако музыкант всё отрицал. Сейчас он выпустил новую песню с названием Bianca, в которой признался, что «его малышка» сбежала.

Как говорится в тексте, Цензори якобы не выдержала скандальных постов Уэста в соцсетях, которые стали последней каплей в череде ссор. Девушка якобы пыталась отправить музыканта к психологу, чтобы он прошёл курс лечения и перестал вести себя неадекватно. Однако рэпера всё время злило то, что супруга считает его психически нездоровым.