«Запрыгнула в машину и сбежала»: Бьянка Цензори ушла от Канье Уэста
Канье Уэст заявил о разводе с Бьянкой Цензори из-за скандальных постов в Сети
Уэст и Цензори. Обложка © ТАСС / ЕРА
Американский рэпер Канье Уэст заявил, что его жена Бьянка Цензори ушла от него. Пару давно подозревали в завершении отношений и постоянных конфликтах, однако музыкант всё отрицал. Сейчас он выпустил новую песню с названием Bianca, в которой признался, что «его малышка» сбежала.
Как говорится в тексте, Цензори якобы не выдержала скандальных постов Уэста в соцсетях, которые стали последней каплей в череде ссор. Девушка якобы пыталась отправить музыканта к психологу, чтобы он прошёл курс лечения и перестал вести себя неадекватно. Однако рэпера всё время злило то, что супруга считает его психически нездоровым.
«Я пишу эту песню для Бьянки. Её семья хочет, чтобы я был заперт. Они хотят отправить меня на ретрит. Она запрыгнула в машину и сбежала», — поёт Уэст.
Напомним, музыкант вызвал бурю обсуждений в соцсети X, опубликовав серию постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями. Сейчас его аккаунт удалён. Однако публика запомнила выходку Уэста и не простила его. Сам рэпер пытался списать свою неадекватность на плохое здоровье и даже рассказал, что страдает аутизмом.