Экс-ведущий «Вестей» Михаил Пономарёв умер на 58-м году жизни

На 58-м году жизни скончался российский журналист и телеведущий Михаил Пономарёв. О его смерти сообщила пресс-служба Национальной ассоциации телерадиовещателей в своём Telegram-канале.

«Умер Михаил Пономарёв, российский журналист и телеведущий программ «Вести» на РТР (1991-1999) и «Новости» на ТВ-6 (1999-2001)», — говорится в сообщении ассоциации. Они также выразили соболезнования родным и близким умершего.

Что именно стало причиной смерти, пока не уточняется.

Пономарёв появился на свет 18 июля 1969 года. Зрителям он запомнился как ведущий выпусков новостей на федеральных каналах. В 1999 году его уход из одной из программ сопровождался скандалом. Перед этим журналиста отстранили от эфиров из-за разногласий с руководством. По его собственным словам, формальной причиной назвали «плохой характер» и привычку спорить.

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