Соединял Восток и Европу в музыке: Скончался композитор Бакир Баяхунов

Композитор и педагог Бакир Баяхунов умер на 94-м году жизни. О кончине народного артиста Казахской ССР сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана.

В ведомстве отметили его большой вклад в развитие национальной композиторской школы. Более 40 лет он преподавал в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, где воспитал несколько поколений профессиональных музыкантов.

Баяхунов родился 15 сентября 1933 года в Алма-Ате. В 1951–1960 годах учился в Ленинградском горном институте на геофизическом факультете, а также в Алма-Атинской государственной консерватории.

Позднее продолжил подготовку в Московской консерватории. В 1983 году получил звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, а в 1990-м — народного артиста республики.

В своём творчестве он соединял европейский опыт с музыкальными традициями Востока. Среди его работ — несколько опер, сочинения для оркестра, фортепиано и хора без сопровождения, а также литературные труды о музыке.

Ранее умер художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин. Ему было 75 лет. Он много лет преподавал в гитарной школе, выступал с известными бардами и занимался музыкальной редактурой сборников Юрия Визбора, Александра Галича и других авторов.