Звезда сериала «Спасённые звонком» Деннис Хаскинс умер на 76-м году жизни

В возрасте 75 лет умер Деннис Хаскинс, известный по роли директора Ричарда Белдинга в сериале «Спасённые звонком». О кончине артиста изданию Variety сообщил его агент Джей Шахтер.

Как рассказали в баре Dimples Karaoke в Бербанке, где он был частым гостем, у Хаскинса были проблемы со здоровьем. Около восьми лет назад состояние ухудшилось, однако Деннис предпочитал не говорить об этом публично. В материале также уточняется, что он страдал болезнью Паркинсона. Однако официального подтверждения связи этого диагноза с его уходом из жизни не было.

Наибольшую известность Хаскинсу принесла роль мистера Белдинга. Впервые он сыграл этого персонажа в проекте Disney Channel «Доброе утро, мисс Блисс». Позднее на его основе появился популярный подростковый ситком «Спасённые звонком».

Карьера артиста не ограничивалась историей о школьниках. Он также снимался в фильмах «Миллион способов умереть на Диком Западе», «Праздник Беннетт Сонг» и «Акула из трейлерного парка». Среди других его работ — проекты «Загадочный» и «Дженнифер Фоллс».

«Это трагическая потеря. Все любили мистера Белдинга, а те из нас, кто знал Денниса, любили его ещё больше. Он был замечательным человеком и очень любил своих поклонников. Он всегда находил для них время, несмотря ни на что. Он был моим клиентом и дорогим другом более 20 лет, и я буду ужасно по нему скучать. Мое сердце разбито», — сообщил Шахтер.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти другого актёра «Спасённых звонком» — Патрика Малдуна. Он скончался 19 апреля в возрасте 57 лет. Причиной стал сердечный приступ. Широкую известность артисту принесла роль в фильме «Звёздный десант». Он также участвовал в сериалах «Дни нашей жизни» и «Мелроуз Плейс». Помимо съёмок, Малдун занимался продюсированием и музыкой.