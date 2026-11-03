Смена работы нередко сопровождается стрессом и ухудшением самочувствия. Исследователи из японского университета Цукуба проанализировали данные почти 20 тысяч человек и обнаружили: те, кто сменил работу за последний год, чаще сообщали о головной боли и усталости. У людей, впервые сменивших работу, также чаще отмечалась бессонница. А психологи добавляют неприятное наблюдение: новый офис далеко не всегда приносит долгожданное облегчение. Через пару месяцев человек вдруг замечает, что тревога, раздражение и апатия переехали вместе с ним. Life.ru выяснил, почему так происходит.

Медовый месяц на новом месте

Медовый месяц на новой работе: почему радость проходит. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первые недели на новом месте похожи на начало романа: всё интересно, коллеги приветливы, начальник кажется разумным. Психологи сравнивают смену работы с уходом к новому партнёру. Сначала страсть и новизна, а потом выясняется, что проблемы никуда не делись, просто стали другими. Вместо придирчивого шефа — хаос в задачах, вместо долгой дороги — переработки. Перемены вообще редко бывают гладкими, недаром и в гороскопе на неделю одним знакам обещают прорыв, а другим встряску.

Себя в старом офисе не оставишь

Смена работы: почему проблемы переезжают вместе с вами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая частая причина «шила на мыло» прячется не в компании, а в самом человеке. Привычка соглашаться на лишние задачи, неумение сказать «нет», страх конфликта или, наоборот, вечная готовность спорить переезжают на новое место вместе с кружкой и зарядкой от телефона. Психологи советуют честно спросить себя: чего я на самом деле хочу от работы и что мне мешало на прежнем месте? Если не разобраться, какие именно обстоятельства мешали на прежнем месте, есть риск столкнуться с похожими трудностями и на новой работе.

Масла в огонь подливают и ошибки новичка. Главная из них: желание с первого дня доказать, что в тебе не ошиблись. «Свежий взгляд» и смелые идеи в первую же неделю коллеги часто принимают за попытку выскочки идти по головам. Опасны и сплетни, и слишком активные «друзья», которые с порога зовут новенького в свой лагерь. На старте психологи советуют больше слушать и меньше говорить, запоминать имена коллег и спокойно присматриваться к отношениям в команде.

Усталость бывает не от работы

Усталость от работы: когда дело не в должности. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё одна ловушка: человек устал и уверен, что виновата должность. Но за усталостью, как предупреждают психологи, часто стоят образ жизни, недосып и личные трудности, которые новая работа не отменяет. Бывает и так: человек уходит из одного тяжёлого коллектива, потом из второго, а на третьем месте наконец всё складывается удачно. Только радости так и не появляется: подавленность, накопленная за прежние годы, не исчезает вместе с плохим начальником.

В таких случаях смена работы похожа на переезд с больным зубом: обстановка другая, а боль прежняя. Сначала стоит восстановить силы, наладить сон и разобраться, что именно выматывает. Если подавленность не проходит неделями, лучше обратиться к психологу, а не к кадровому агентству. Ну а тем, кто привык списывать слабость и головную боль на капризы космоса, пригодится свежий прогноз магнитных бурь на 2, 3 и 4 ноября по часам.

Увольнение на эмоциях

Почему нельзя увольняться на эмоциях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хлопнуть дверью после ссоры с начальником кажется смелым поступком, но психологи советуют не решать такие вопросы сгоряча. Задетое самолюбие, внезапный скандал или неудачная неделя — плохие советчики. Решение об уходе лучше принимать на холодную голову и не уходить в никуда. Иначе человек хватается за первую попавшуюся вакансию и через полгода снова оказывается в той же точке. Угадать удачное место наугад сложно, даже если гадать на кофейной гуще и искать в чашке знаки перемен.

Когда дело действительно в работе

Когда действительно пора менять работу: веские причины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывает и так, что уходить нужно. Психологи называют веские причины: работа подрывает здоровье, начальник унижает, а на жизнь вне офиса не остаётся ни сил, ни времени. Тревожный знак и полное отсутствие перспектив, когда годами нет ни роста, ни интересных задач. Уходить стоит и из коллектива, который толкает на сомнительные дела. А если человек боится каждого рабочего дня, но внятного объяснения этому страху нет, возможно, причина вовсе не в должности.

Новая работа сама по себе ничего не лечит. Она помогает, когда понятно, от чего уходишь и к чему идёшь. Перед решением полезно выписать на бумагу, что именно не устраивает, и честно отделить внешние причины от внутренних. Тогда новое место станет шагом вперёд, а не повтором старой истории в другом интерьере. Поспешный выбор вообще дорого обходится, и не только в карьере. Недавно мы говорили про ошибки в экономии, из-за которых в итоге приходится платить дважды.