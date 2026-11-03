Карманные деньги специалисты по финансовой грамотности называют тренажёром: на них ребёнок впервые учится планировать, выбирать и ошибаться без серьёзных последствий. Психологи и эксперты по семейным финансам сходятся в главном: деньги школьнику нужны, но выдавать их стоит по понятным правилам. Иначе вместо грамотности получится вечный торг, обиды и выпрашивание «ещё сотни до пятницы». Life.ru разобрался, с какого возраста начинать, сколько давать и почему пятёрки не стоит превращать в зарплату.

С какого возраста начинать

С какого возраста давать ребёнку карманные деньги. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удачный момент психологи связывают с началом школы. К семи-восьми годам многие дети уже начинают осваивать планирование небольших расходов. Многие умеют не потратить всё сразу на первую яркую вещь, а отложить часть на потом. К тому же в школе есть буфет, где можно купить что-то самому. Знакомить ребёнка с деньгами можно ещё до школы, например доверяя ему небольшие покупки под присмотром взрослых. Регулярные карманные деньги обычно начинают выдавать ближе к шести-семи годам, когда ребёнок уже понимает, как ими пользоваться. Кстати, про школу — взрослым иногда полезно вспомнить школу: ответите верно на десять школьных вопросов на время, не заставляя учительницу за вас краснеть?

Сумма без зависти и крайностей

Сколько карманных денег давать школьнику. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Универсальной цифры нет: сумма зависит от бюджета семьи. Специалисты советуют ориентироваться на ровесников из окружения ребёнка, чтобы он не чувствовал себя ни бедняком, ни богачом. Слишком много давать не стоит: школьнику трудно планировать крупную сумму, и соблазн спустить всё за день велик. Начать можно с небольшой суммы, например 100 рублей в неделю, если этого достаточно для запланированных расходов. Младшекласснику хватит денег на перекус, а подростку понадобится больше: на кино, кафе с друзьями и обеды. Размер и частоту выплат стоит определять с учётом возраста ребёнка и бюджета семьи.

Регулярность важнее размера

Как часто выдавать карманные деньги ребёнку. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Деньги выдают по графику, а не по настроению: каждый день, раз в неделю или раз в месяц. Младшим школьникам удобнее небольшие суммы почаще, подросткам можно доверить недельный или месячный бюджет. Сумма должна быть фиксированной, чтобы ребёнок понимал, сколько получает и на что может рассчитывать. Если все карманные деньги потрачене в первый же день, а до следующей выдачи ещё неделя, добавлять не стоит. Неприятно? Да. Зато именно так школьник быстрее всего учится распределять деньги. Однако финансовый урок не должен превращаться в ситуацию, когда ребёнку не на что добраться домой, поэтому необходимые расходы, например на дорогу или питание, нельзя оставлять без внимания.

Пятёрка — не зарплата

Почему не стоит платить ребёнку за оценки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Платить за оценки кажется логичным: у взрослых работа, у детей учёба, значит, нужна и награда. Психологи с этим спорят. Деньги становятся для ребёнка внешней мотивацией: он учится уже не ради знаний, а ради купюры. Работает это недолго. Сегодня за пятёрку хватает одной суммы, через год школьник попросит вдвое больше, а подросток может и вовсе отказаться от такой сделки. Денежное поощрение может дать кратковременный эффект, но не гарантирует устойчивого интереса к учёбе. Со временем ребёнок может начать воспринимать оценки прежде всего как способ заработка. Интерес к предмету больше не станет, зато появится соблазн списать или спрятать дневник с двойкой.

Есть и более тонкая ловушка. Ребёнок привыкает получать деньги за то, что и так считается его обязанностью. С домашними делами та же история: в десять лет школьник охотно помоет посуду за небольшую плату, а в пятнадцать запросит гораздо больше. И как тогда объяснить, что порядок в доме общий? Хорошую учёбу лучше отмечать вниманием и тёплыми словами, а не рублём. О том, как хвалить ребёнка, чтобы не вырастить заложника достижений или нарцисса, Life.ru рассказывал отдельно.

Почему нельзя наказывать рублём

Можно ли лишать школьника карманных денег в наказание. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обратная сторона той же медали: отбирать карманные деньги за двойку или грубость. Психологи предупреждают, что сумма не должна зависеть от поведения ребёнка или настроения взрослых. Иначе деньги превращаются в инструмент шантажа, а у школьника появляется установка: деньги положены только хорошим и послушным. Проблемы с учёбой или дисциплиной лучше решать разговором. Карманные деньги остаются личным бюджетом ребёнка, а не кнутом и пряником в одном кошельке.

Свобода с понятными правилами

Правила карманных денег: на что ребёнок тратит их сам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Карманными деньгами ребёнок распоряжается самостоятельно, даже если родителям его выбор кажется неудачным. Заранее стоит договориться об ограничениях, связанных с безопасностью и возрастом. А распределять деньги на весь срок выдачи он должен учиться постепенно, в том числе на собственных ошибках. Полезно разделить и расходы. Совместный поход в кафе оплачивают родители, а посиделки с друзьями школьник финансирует сам. Так у ребёнка не появится ощущения, что вместе с карманными деньгами он лишился родительской поддержки и заботы.

Для первых шагов эксперты советуют наличные: купюру отдавать труднее, чем платить картой, и ребёнок лучше чувствует цену вещей. Детскую карту можно завести позже. Хорошо, если у школьника появится цель, например накопить на подарок другу или маме. Родители могут поощрять накопления и добавлять к отложенной сумме свою «премию». Взрослые вообще часто недооценивают детей: в «Простоквашине» мальчик сам ведёт хозяйство, а этот мультфильм с возрастом открывается совсем по-новому.

Карманные деньги не воспитывают сами по себе, всё решают правила вокруг них. Регулярная сумма, право тратить по своему усмотрению и спокойная реакция на ошибки научат школьника большему, чем десяток лекций о бюджете. А вот плата за пятёрки и штрафы за двойки быстро превращают семью в бухгалтерию. Пусть оценки остаются оценками, а гордость за них не измеряется рублями. Кстати, проверьте себя: сможете ли вы узнать восемь книг по первой строчке и доказать, что пятёрки по литературе вам ставили за дело?