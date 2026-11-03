Вечерние обещания изменить жизнь часто остаются невыполненными, потому что фантазировать о результате проще, чем прикладывать усилия ради него, объяснила семейный психолог Анастасия Кардиакос. По её словам, утром отдалённая польза начинает конкурировать с доступными прямо сейчас удовольствиями, и человек выбирает более лёгкий вариант.

«Вечером, лёжа в кровати, мы представляем новую жизнь. Усилий не надо — можно только фантазировать», — отметила специалист в беседе с «Радио 1».

Когда приходит время действовать, появляется желание заменить усилия чем-то приятным и быстрым. Например, съесть сладкое и получить удовольствие немедленно оказывается привлекательнее, чем отказаться от него ради будущего результата. Дополнительно мешает инерция сна: после пробуждения внимание и концентрация снижаются.

Чтобы перейти от намерений к действиям, эксперт посоветовала выделить главное в вечерних обещаниях и составить конкретный план. Мотивация связана с текущим состоянием человека, поэтому вчерашнего воодушевления для выполнения задуманного может оказаться недостаточно.