Новостной детокс: Сколько событий выдерживает психика и как перестать кормить мозг негативом

Знакомый сценарий для большинства: не успели вы открыть глаза рано утром, как рука тянется к телефону. Спустя несколько минут начинается активное поглощение новостей. Погода, политика, экономические угрозы и экологические катастрофы на дальних континентах — разнообразные события, преимущественно негативные, обрушиваются на вас, как снежная лавина, грозя неминуемо погрузить в пучину если не депрессии, то стойкого психологического напряжения. Психолог Жанна Метель в беседе с Life.ru предупредила, что у психики есть пределы, которые не стоит нарушать ради собственного здоровья.

Многие люди жалуются на тревожное состояние и бессонницу, но отказываются связывать возникшие проблемы с повышенным поглощением новостей. Между тем именно так мы получаем львиную долю ежедневного негатива. Преступления, внешнеполитические столкновения, катастрофы, экономические риски — практически все поступающие информационные поводы несут отрицательный смысл. В итоге люди учатся поглощать тонны «плохого» материала, но забывают, что их нервная система не готова переваривать такие объёмы без последствий для психики.

Как результат — плохое настроение с самого утра, повышенный уровень агрессии и «вишенка на торте» в виде хронической бессонницы. Однако мы продолжаем погружаться в негатив с головой. Всё потому, что человеческий мозг устроен так, что в первую очередь реагирует на потенциальные угрозы. Но если раньше подобное поведение было обусловлено необходимостью защищаться от хищников и стихийных бедствий, то теперь это всего лишь дурная привычка. И даже если вы читаете о злоключениях коренного народа где-то в Океании и полагаете, что не пропускаете неприятные события через себя, то сильно заблуждаетесь. Так или иначе, но эмоциональная реакция после исследования негативно заряженного материала обязательно возникает и чуть позже отразится на психологическом состоянии. Жанна Метель Психолог

«На самом деле не существует никакой единой цифры. Например, пять плохих новостей ежедневно — это норма, а восемь — уже повод для паники. Всё зависит от вашего личного восприятия и состояния нервной системы. Один человек героически справляется с огромным информационным потоком, а другого выбивает из колеи даже один тревожный заголовок в социальных сетях», — добавила эксперт.

Чтобы определить границы разумного для себя, научитесь прислушиваться к своему внутреннему состоянию и вовремя реагировать на «тревожные звоночки» в виде раздражения, навязчивого погружения в негативные новости и бессонницы. Ошибочно полагать, что, изучая мрачные инфоповоды, мы всего лишь «держим руку на пульсе» — всё происходит как раз наоборот, и ваша точка опоры оказывается под большой угрозой.

Специалист советует устроить «новостной детокс» хотя бы на неделю. Сократите потребление негативного контента, сведя его к 10–15 минутам в день. Оставьте только проверенные источники и после их прочтения обязательно анализируйте, что получаете в итоге: полезные стратегии или только страх и гнев.

«Верните своё внимание в реальность. Семья, работа, дети, проекты — концентрируйтесь на конкретных задачах и погружайтесь в пространство вокруг себя, а не созданное в результате тотального сбора негатива», — отмечает психолог.

Непременно откажитесь от чтения новостей в утренние часы, а также перед отходом ко сну. Это порождает максимальную тревожность и влияет как на ваше психоэмоциональное состояние, так и на физическое.

Сейчас тысячи различных ресурсов борются за внимание своих пользователей, что напоминает соревнование из серии «кто преподнесёт самые страшные новости и наберёт больше просмотров». Именно поэтому наши главные задачи — уметь отделять здравое от надуманного, фильтровать поступающую информацию и устанавливать разумные барьеры.

Сообщение «Ты где?» вызывает желание швырнуть телефон, просьба коллеги бесит, а человек, громко жующий рядом, становится личным врагом. Иногда дело не в окружающих. Life.ru объясняет, откуда осенью появляется такая реакция и почему запас терпения вдруг кончился.