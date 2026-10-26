«День тяжёлый» только в мемах: В начале недели о понедельнике пишут на 118% чаще

Правда ли, что понедельник для россиян — «день тяжёлый»? Исследование Коммуникационной группы «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» показало: работа, конец выходных и ранний подъём чаще всего сопровождают жалобы россиян в Сети на понедельник. Однако само начало недели ругают лишь в 3,2% сообщений о нём. Данные аналитиков оказались в распоряжении Life.ru.

Несмотря на привычные шутки о тяжёлом начале недели, прямое недовольство понедельником встречается лишь в 3,2% проанализированных публичных русскоязычных сообщений о нём, показал анализ более 200 тысяч сообщений об этом дне недели в Рунете с 1 сентября. 96,8% упоминаний понедельника приходятся на нейтральный и позитивный контекст: даты, расписания, бытовые планы, пожелания и юмор без жалоб на сам день.

Чаще всего упоминание понедельника просто обозначает дату: пользователи обсуждают новости, назначают встречи, записываются к врачу, ждут доставку и планируют дела. Даже если в таком сообщении есть недовольство, оно не обязательно связано с началом недели.

Что чаще всего раздражает россиян в начале недели

Среди сообщений, в которых ругают сам понедельник, чаще всего встречаются упоминания работы и учёбы — 13%. Окончание выходных сопровождает 12% жалоб, сон и ранний подъём — 9%. Осенняя погода и темнота встречаются в 3%, дорога и транспорт — в 2%.

Эти темы могут пересекаться: в одном сообщении пользователь может одновременно жаловаться на необходимость рано вставать и возвращаться на работу. Чаще всего рядом с недовольством понедельником оказываются повседневные обязательства и завершение отдыха.

«Опять понедельник»: как звучат жалобы

Недовольство началом недели часто укладывается в короткие знакомые выражения. Формула «опять понедельник» встречается в 18% негативных сообщений, «понедельник — день тяжёлый» — в 16%.

Ещё в 4% негативных сообщений неприятные впечатления сравнивают с утром понедельника. Такие формулировки позволяют пожаловаться без долгих объяснений: смысл понятен читателю сразу.

«Начну с понедельника»: шутка или обещание себе

Фраза «начну с понедельника» продолжает жить сразу в нескольких значениях. В 16% её употреблений пользователи иронизируют, повторяют привычное клише или советуют не откладывать дела. В 15% случаев речь идёт о личном намерении. Разница между этими категориями составляет всего один процентный пункт.

Ещё 9% употреблений обозначают обычный срок или запуск, а 4% связаны с продвижением и коммерческими обещаниями. Поэтому считать эту фразу исключительно отговоркой или шуткой нельзя: пользователи по-прежнему связывают с началом недели конкретные планы.

В понедельник о нём говорят вдвое чаще

В первый день недели количество публикаций о понедельнике на 118% выше среднего уровня остальных полных дней. В обсуждениях появляются приветствия, расписания, новости, планы и шутки.

Такой всплеск не означает роста недовольства. Начало недели даёт пользователям общий повод для разговора, а жалобы составляют лишь небольшую часть всех упоминаний.

Кто чаще ругает понедельник

Выраженного социально-демографического портрета у понедельничного недовольства не обнаружилось. Среди сообщений авторов 14–17 лет доля негатива составляет 4,3%, во взрослых возрастных группах — от 2,8% до 3,2%. При этом возраст удалось определить только для 16,5% массива, поэтому эти результаты нельзя переносить на всех пользователей.

Среди достаточно представленных в исследовании городов наиболее высокая доля негативных сообщений зафиксирована в: Ростове-на-Дону — 4,3%,

Йошкар-Оле — 4,0%,

Тольятти — 3,6%,

Тюмени — 3,5%,

Москве — 3,2%,

Санкт-Петербурге — 2,4%.

Точно определить город удалось для 25,3% массива. Эти цифры характеризуют изученные публичные сообщения, а не настроение всех жителей: на результат влияют состав площадок и активность пользователей.

Тяжёлый день — прежде всего в мемах

Исследование не выявило массовой ненависти к понедельнику в изученных обсуждениях. Большинство упоминаний связано с обычными делами, планами и шутками. Когда пользователи всё-таки жалуются, рядом чаще оказываются работа, учёба, закончившиеся выходные и ранний подъём.

Понедельник сохраняет репутацию тяжёлого дня, но в публичных сообщениях гораздо чаще служит точкой отсчёта для повседневной жизни.

Удалённые сотрудники имеют такое же право на отдых и повышенную оплату работы в выходные, как и офисные работники. Даже короткий разговор с руководителем может считаться рабочим временем, если во время него человек выполняет служебные задачи. Подробнее — в материале Life.ru.