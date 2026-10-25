Начальник звонит в выходной? Эксперт объяснил, когда удалёнщику положена доплата

Удалённые сотрудники имеют такое же право на отдых и повышенную оплату работы в выходные, как и офисные работники. Даже короткий разговор с руководителем может считаться рабочим временем, если во время него человек выполняет служебные задачи. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин в беседе с RT.

При этом сам факт звонка или сообщения от начальника ещё не означает, что сотруднику положена доплата. Если руководитель написал в выходной, но ответ можно дать в понедельник, оснований для дополнительной оплаты нет. Другое дело, если работник по просьбе начальства участвует в совещании, готовит документы или решает срочную проблему.

«Даже короткий разговор по рабочему вопросу может считаться рабочим временем», — пояснил Рыбалкин.

Эксперт напомнил, что согласно статье 153 Трудового кодекса РФ работа в выходной оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом учитываются фактически отработанные часы, а для сотрудников с окладом порядок расчёта зависит от месячной нормы рабочего времени. Вместо повышенной оплаты работник может выбрать дополнительный день отдыха.

Особое значение имеет трудовой договор. Если в нём закреплена пятидневная рабочая неделя, поручение в субботу или воскресенье считается привлечением к работе в выходной. Как правило, для этого необходимы письменное согласие сотрудника и распоряжение работодателя.

Даже если поручение не было оформлено должным образом, выполненная работа не становится бесплатной. При возникновении спора Рыбалкин посоветовал сохранять переписку с руководителем, электронные письма, историю рабочих файлов и сведения о подключениях к корпоративным системам.