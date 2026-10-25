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Опубликовано 25 октября, 13:59

Начальник звонит в выходной? Эксперт объяснил, когда удалёнщику положена доплата

Юрист Рыбалкин: Удалёнщики имеют право на двойную оплату работы в выходные

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Удалённые сотрудники имеют такое же право на отдых и повышенную оплату работы в выходные, как и офисные работники. Даже короткий разговор с руководителем может считаться рабочим временем, если во время него человек выполняет служебные задачи. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин в беседе с RT.

При этом сам факт звонка или сообщения от начальника ещё не означает, что сотруднику положена доплата. Если руководитель написал в выходной, но ответ можно дать в понедельник, оснований для дополнительной оплаты нет. Другое дело, если работник по просьбе начальства участвует в совещании, готовит документы или решает срочную проблему.

«Даже короткий разговор по рабочему вопросу может считаться рабочим временем», — пояснил Рыбалкин.

Эксперт напомнил, что согласно статье 153 Трудового кодекса РФ работа в выходной оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом учитываются фактически отработанные часы, а для сотрудников с окладом порядок расчёта зависит от месячной нормы рабочего времени. Вместо повышенной оплаты работник может выбрать дополнительный день отдыха.

Особое значение имеет трудовой договор. Если в нём закреплена пятидневная рабочая неделя, поручение в субботу или воскресенье считается привлечением к работе в выходной. Как правило, для этого необходимы письменное согласие сотрудника и распоряжение работодателя.

Даже если поручение не было оформлено должным образом, выполненная работа не становится бесплатной. При возникновении спора Рыбалкин посоветовал сохранять переписку с руководителем, электронные письма, историю рабочих файлов и сведения о подключениях к корпоративным системам.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему отсутствие чёткого графика может привести удалёнщиков к профессиональному выгоранию. HR-эксперт Татьяна Грибкова посоветовала заранее согласовывать с работодателем часы, в которые сотрудник обязан отвечать на звонки и сообщения. По её словам, постоянная необходимость оставаться на связи нарушает баланс между работой и личной жизнью.

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Анастасия Никонорова
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