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Опубликовано 17 октября, 12:07

Суточные, лимиты, компенсации: Какие выплаты положены россиянам за командировки

Бухгалтер Титова: Работодатель обязан оплатить дорогу и отель в командировке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Только каждый десятый россиянин знает обо всех положенных командировочных выплатах. Ещё 19% респондентов не разбираются в компенсациях и полностью полагаются на работодателя, пишет РИАМО.

По данным издания, о стандартных выплатах осведомлены 32% опрошенных, а 21% знают, какие расходы можно возместить после возвращения. При этом о доплатах за ночную работу знают лишь 12% участников исследования.

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Работодатель должен оплатить дорогу и проживание, выдать суточные и компенсировать дополнительные расходы, понесённые с его разрешения или ведома, напомнила главный бухгалтер Ирина Титова. По её словам, за сотрудником сохраняется средний заработок, а для работы ночью и в выходные предусмотрены отдельные правила оплаты.

«Перед поездкой лучше уточнить размер суточных, лимиты на гостиницу и условия компенсации дополнительных затрат, а во время командировки сохранять подтверждающие документы», — подчеркнула специалист.

Нестандартные траты она рекомендовала заранее согласовывать письменно. Это поможет избежать споров с компанией и необходимости оплачивать рабочие нужды из собственного кармана.

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Ранее бухгалтер предупредила, что продление командировки отпуском может обернуться дополнительными расходами. Служебную поездку и личный отдых необходимо оформлять отдельно, а порядок оплаты обратного билета — согласовывать заранее.

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Борис Эльфанд
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