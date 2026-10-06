Выплаты сгорят, выходные пропадут: HR-директор разобрала главные мифы об отпуске

Отпускные положены не только за рабочие дни, но и за выходные, которые входят в период отдыха, рассказала HR-директор Татьяна Грибкова. Она отметила, что отпуск рассчитывается в календарных днях и рекомендовала учитывать это при выборе дат.

Если включить в отпуск выходные, выплата будет крупнее, но потратится больше отпускных дней. Для их экономии специалист посоветовала начинать отдых с понедельника. Однако присоединять отпуск к праздникам финансово выгодно далеко не всегда.

При фиксированном окладе лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней, тогда каждый из них стоит меньше и потеря зарплаты за время отсутствия менее ощутима. Январь и май в этом отношении проигрывают, зато позволяют продлить отдых, израсходовав меньше отпускных дней.

Ошибочно и представление о том, что накопленный отпуск сгорает. Неиспользованные дни сохраняются, даже если сотрудник не отгулял их несколько лет. При увольнении работодатель обязан компенсировать весь остаток, подчеркнула собеседница РИАМО.

Ранее россиянам назвали наиболее выгодные для отпуска месяцы 2027 года. В список вошли март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, в каждом их них будет по 22 рабочих дня.