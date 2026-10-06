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Опубликовано 6 октября, 13:57

Выплаты сгорят, выходные пропадут: HR-директор разобрала главные мифы об отпуске

HR-директор Грибкова: Отпускные выплачивают и за выходные дни

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отпускные положены не только за рабочие дни, но и за выходные, которые входят в период отдыха, рассказала HR-директор Татьяна Грибкова. Она отметила, что отпуск рассчитывается в календарных днях и рекомендовала учитывать это при выборе дат.

Если включить в отпуск выходные, выплата будет крупнее, но потратится больше отпускных дней. Для их экономии специалист посоветовала начинать отдых с понедельника. Однако присоединять отпуск к праздникам финансово выгодно далеко не всегда.

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При фиксированном окладе лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней, тогда каждый из них стоит меньше и потеря зарплаты за время отсутствия менее ощутима. Январь и май в этом отношении проигрывают, зато позволяют продлить отдых, израсходовав меньше отпускных дней.

Ошибочно и представление о том, что накопленный отпуск сгорает. Неиспользованные дни сохраняются, даже если сотрудник не отгулял их несколько лет. При увольнении работодатель обязан компенсировать весь остаток, подчеркнула собеседница РИАМО.

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Ранее россиянам назвали наиболее выгодные для отпуска месяцы 2027 года. В список вошли март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, в каждом их них будет по 22 рабочих дня.

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Борис Эльфанд
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