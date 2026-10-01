Россиянам раскрыли, как финансово не прогадать с отпуском в 2027 году

Финансово выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре 2027 года, поскольку в каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Директор по персоналу Людмила Андронаки в беседе с «Газетой.ru» пояснила, что антилидером станет январь с 15 рабочими днями: хотя отпуск в начале года позволяет продлить отдых за счёт новогодних каникул, совокупный доход работника за месяц может оказаться заметно ниже.

Сами отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев и не зависят от количества рабочих дней, но разница возникает в размере зарплаты за оставшиеся отработанные дни. Эксперт отметила, что в месяце с большим числом рабочих дней каждый из них стоит дешевле относительно оклада, поэтому замена нескольких дней отпускными меньше влияет на итоговый доход.

В коротком январе стоимость рабочего дня выше, и пропущенная зарплата становится более ощутимой. Формула расчёта остаётся прежней: средний дневной заработок умножается на количество календарных дней отпуска, а при полностью отработанном периоде заработок делится на 12 и на 29,3. Финансовую выгоду определяет не размер отпускных сам по себе, а сумма отпускных и зарплаты за фактически отработанные дни.

Андронаки привела примеры расчётов: при постоянной зарплате 106,98 тыс. рублей отпускные за 28 дней составят около 102,2 тыс. рублей до НДФЛ, при доходе 112,65 тыс. рублей — примерно 107,7 тыс., при 114,74 тыс. рублей — 109,7 тыс. рублей. Фактическая сумма зависит от премий, надбавок и отработанного времени, а из расчётного периода исключаются дни больничных, командировок и предыдущего отпуска вместе с начисленным за них средним заработком. Эксперт напомнила, что отпуск можно разделить по согласованию с работодателем, но хотя бы одна его часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

А ранее в ЛДПР предложили исключить выходные из расчёта оплачиваемого отпуска. В партии подсчитали, что обязательная двухнедельная часть отпуска может включать от четырёх до шести выходных.