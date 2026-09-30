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Опубликовано 30 сентября, 16:50

Российским педагогам объяснили, как оформить длительный отпуск до года

Экономист Балынин: Педагогам положен отпуск до года после десяти лет работы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Педагоги в России могут брать длительный отпуск сроком до года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА «ФедералПресс».

По его словам, право распространяется на сотрудников организаций, которые ведут образовательную деятельность. На время отпуска за педагогом сохраняется должность, а при стабильной учебной нагрузке — и её объём. Переводить сотрудника на другую работу или увольнять по инициативе работодателя в этот период нельзя.

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Исключение для увольнения — ликвидация организации. Для оформления отпуска работнику необходимо подать заявление. Организация закрепляет решение распорядительным актом. При подсчёте стажа учитывают не только фактически отработанное время на педагогических должностях по трудовому договору. В него включают и периоды, когда сотрудник не работал, но сохранял своё место.

Также засчитывается вынужденный прогул, связанный с незаконным увольнением, отстранением или переводом на другую работу с последующим восстановлением на прежней должности. В стаж может войти и работа на педагогической должности по трудовому договору во время производственной практики.

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Ранее Минпросвещения подготовило проекты документов для введения единого удостоверения учителя. Правительству предстоит определить образец документа, подтверждающего статус педагога, и порядок его выдачи.

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Борис Эльфанд
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