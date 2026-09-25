Может ли учитель не отпустить ребёнка в туалет на уроке: закон 2026 Оглавление Может ли учитель не отпускать ребёнка в туалет на уроке Может ли учитель сказать: «Ходи в туалет на перемене» Может ли школа вообще запретить выходить из класса во время урока Что изменилось с 1 сентября 2026 года: новые санитарные правила для школ Нужна ли справка от врача, чтобы ребёнка отпускали в туалет А если ребёнок постоянно отпрашивается и на самом деле гуляет по школе Может ли учитель не отпустить в туалет на контрольной Может ли ребёнок выйти в туалет без разрешения учителя Должен ли учитель лично сопровождать ребёнка в туалет Что делать родителям, если ребёнка не отпускают в туалет Образец жалобы директору школы Что грозит школе за нарушение прав ученика Частые вопросы Главное Имеет ли учитель право не отпускать ребёнка в туалет на уроке, нужна ли справка, можно ли выйти без разрешения и куда жаловаться родителям. Учитель ведёт урок в начальной школе. Закон не содержит отдельной нормы о походе ребёнка в туалет, однако школа обязана обеспечивать охрану здоровья и достоинства учеников. Обложка © Life.ru

Может ли учитель сказать школьнику «терпи до перемены» и запретить выходить в туалет во время урока? Отдельной статьи закона, которая дословно обязывает педагога отпускать ученика по первому требованию, нет. Но абсолютный запрет конфликтует сразу с несколькими нормами закона «Об образовании»: правом ребёнка на охрану здоровья и человеческого достоинства и обязанностью школы создавать безопасные условия. Life.ru разобрался, что именно разрешено учителю, нужна ли медицинская справка и куда обращаться родителям.

Учитель отвечает за дисциплину и безопасность класса, но физиологические потребности ребёнка нельзя отменить школьным распорядком. Разбираем правила по состоянию на сентябрь 2026 года.

Может ли учитель не отпускать ребёнка в туалет на уроке

Устанавливать безусловное правило «в туалет только на перемене» и заставлять ребёнка терпеть независимо от его состояния нельзя.

При этом в российском законодательстве действительно нет отдельной нормы со словами «учитель обязан немедленно отпустить ученика в туалет по первому требованию». Правовой вывод складывается из нескольких положений закона «Об образовании».

Согласно статье 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ученик имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия и охрану жизни и здоровья. Та же статья требует создавать условия обучения с учётом состояния здоровья ребёнка.

Статья 41 того же закона возлагает на образовательную организацию обязанность охранять здоровье учеников, обеспечивать их безопасность и соблюдать санитарные правила.

Кроме того, педагог обязан уважать честь и достоинство учащихся — это прямо закреплено в статье 48 закона «Об образовании».

То есть самих слов «отпустить в туалет» в законе нет, однако из совокупности норм следует: дисциплина на уроке не может поддерживаться ценой здоровья или унижения ребёнка.

Может ли учитель сказать: «Ходи в туалет на перемене»

Посоветовать детям пользоваться туалетом на переменах педагог, конечно, может. Школьники тоже обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину на занятиях — это предусматривает статья 43 закона «Об образовании».

Учитель вправе уточнить, действительно ли ребёнку необходимо выйти, попросить ненадолго подождать, например пока из туалета вернётся другой ученик, — если сам ребёнок может подождать.

Другая ситуация — категорический запрет: «С моего урока никто не выходит», «Туалет только после звонка» или «Потерпишь ещё 30 минут». Если ребёнок сообщает, что потребность срочная, такой запрет уже затрагивает его здоровье и достоинство.

Может ли школа вообще запретить выходить из класса во время урока

Школа имеет право устанавливать правила поведения и требования к дисциплине. Например, ученик может быть обязан поднять руку и предупредить учителя перед тем, как выйти.

Но локальный школьный документ не выше федерального закона.

Статья 30 закона № 273-ФЗ прямо устанавливает: нормы внутренних актов школы, ухудшающие положение учащихся по сравнению с законодательством, не применяются и должны быть отменены.

Поэтому запись в правилах вроде «учащимся запрещено покидать кабинет без разрешения учителя» может регулировать порядок выхода из класса, но сама по себе не даёт школе права заставлять ребёнка терпеть срочную физиологическую потребность.

Школьники во время перемены. Правила школы могут определять порядок выхода из класса, но не должны заставлять ребёнка терпеть при срочной физиологической необходимости. Фото © Life.ru

О том, может ли учитель выгнать школьника с урока, Life.ru рассказывал отдельно.

Что изменилось с 1 сентября 2026 года: новые санитарные правила для школ

Здесь важно не пользоваться устаревшими статьями из Интернета.

С 1 сентября 2026 года прежние СП 2.4.3648-20 утратили силу. Вместо них действуют новые СП 2.4.2.4283-26, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июня 2026 года № 19. Правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Для общеобразовательных организаций пункт 27 новых правил предусматривает, в частности, что на каждом этаже школы должны находиться раздельные санузлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками. Для учащихся 5–11-х классов также должна быть оборудована комната или кабина личной гигиены девочек. Туалеты должны быть обеспечены холодной и горячей водой.

Сами санитарные правила не устанавливают фразу «ученика необходимо отпускать с урока». Но они подтверждают обязанность школы создавать нормальные санитарно-гигиенические условия, а закон «Об образовании» требует от школы соблюдать эти правила и охранять здоровье детей.

Подробнее о том, что изменилось в школах с 1 сентября 2026 года, — в большом гиде Life.ru.

Нужна ли справка от врача, чтобы ребёнка отпускали в туалет

Для обычного посещения туалета специальная медицинская справка не нужна.

Федеральное законодательство не устанавливает «справку-разрешение» на посещение школьного туалета.

Если у ребёнка есть заболевание или состояние, из-за которого ему необходимо выходить чаще других, родителям действительно полезно сообщить об этом классному руководителю и администрации. При желании можно предоставить медицинские рекомендации — это поможет школе учитывать состояние здоровья ученика.

Но требовать подтверждения диагноза от каждого ребёнка, которому понадобилось в туалет во время урока, школа не вправе превращать в общее правило.

Тем более это касается ситуаций, связанных с менструацией у девочек: действующие санитарные правила специально предусматривают для учениц 5–11-х классов помещение для личной гигиены.

А если ребёнок постоянно отпрашивается и на самом деле гуляет по школе

Это не даёт учителю права заранее запретить ему пользоваться туалетом.

Если школьник под видом походов в туалет прогуливает часть урока, пользуется телефоном, мешает другим или нарушает внутренние правила, школа вправе разбираться именно с этим поведением.

Статья 43 закона «Об образовании» обязывает учащихся соблюдать дисциплину, выполнять требования школьных правил и не создавать препятствий другим детям.

То есть логика должна быть такой: нарушение дисциплины — отдельно, физиологическая потребность — отдельно.

Школа может установить разумный порядок выхода из кабинета, поговорить с учеником и родителями, подключить классного руководителя. Но правило «ты раньше злоупотреблял, поэтому теперь вообще не выйдешь до звонка» создаёт уже другой риск.

Может ли учитель не отпустить в туалет на контрольной

Контрольная, самостоятельная работа или объяснение новой темы сами по себе не отменяют право ребёнка на охрану здоровья.

Ученицы выполняют задания на уроке. Специальная медицинская справка для обычного посещения школьного туалета ребёнку не требуется. Фото © Life.ru

Учитель может принять меры против списывания: попросить оставить телефон, зафиксировать время выхода, выпускать учеников по одному. Но если ребёнок сообщает о срочной физиологической необходимости, сама контрольная не является основанием заставлять его терпеть.

При государственной итоговой аттестации действуют уже отдельные правила проведения экзаменов, поэтому ЕГЭ и ОГЭ не следует путать с обычным школьным уроком или контрольной.

Может ли ребёнок выйти в туалет без разрешения учителя

В федеральном законодательстве нет отдельной процедуры вида «если учитель отказал, ученик автоматически получает право выйти без разрешения».

Поэтому ребёнка лучше научить сначала спокойно предупредить педагога: «Мне действительно срочно нужно выйти».

Если речь уже идёт не о желании прогуляться, а о ситуации, когда терпеть невозможно, ребёнок не должен ставить своё здоровье и риск унизительного инцидента ниже требования досидеть до звонка. После такого случая спор с педагогом и школой должны вести уже родители, а не сам школьник посреди урока.

При этом формальные дисциплинарные взыскания вообще не применяются к ученикам начальной школы. Для учащихся более старших классов при выборе взыскания закон требует учитывать причины и обстоятельства произошедшего, а решение можно обжаловать.

Должен ли учитель лично сопровождать ребёнка в туалет

Общего федерального правила, по которому педагог обязан лично провожать каждого школьника в туалет во время урока, нет.

Школа при этом действительно отвечает за безопасные условия нахождения детей. Статья 28 закона «Об образовании» требует создавать безопасные условия обучения, присмотра и содержания учащихся и возлагает на образовательную организацию ответственность за их жизнь и здоровье.

Поэтому именно школа должна организовать процесс так, чтобы обеспечить безопасность детей, а не решать проблему абсолютным запретом на выход из класса.

Что делать родителям, если ребёнка не отпускают в туалет

Если ситуация произошла один раз, сначала стоит выяснить детали. Просьба «подожди минуту, пока вернётся другой ученик» и системное правило «на моих уроках никто в туалет не ходит» — разные ситуации.

Зафиксируйте обстоятельства. Дата, урок, ФИО педагога, что именно сказал ребёнок и что ему ответили. Если были свидетели или последствия для здоровья — укажите их. Обратитесь к учителю или классному руководителю. Иногда проблему удаётся снять без официальной жалобы. Подайте письменное заявление директору. Попросите провести проверку и дать письменный ответ. Обратитесь в школьную комиссию по урегулированию споров. Такое право прямо предусмотрено статьёй 45 закона «Об образовании». Родители также вправе ставить вопрос о дисциплинарной ответственности работника, нарушившего права ребёнка. Если реакции нет — обращайтесь в муниципальный или региональный орган управления образованием. Если туалеты запирают, нет воды, мыла, дверей или нарушены другие санитарные требования — в Роспотребнадзор. При системных или серьёзных нарушениях прав ребёнка, унижении либо последствиях для здоровья можно обратиться в прокуратуру.

Для обращений в государственные органы общий срок рассмотрения письменной жалобы составляет 30 дней со дня регистрации, хотя в предусмотренных законом случаях он может быть продлён.

Образец жалобы директору школы

Директору школы № ___

от ФИО родителя



Прошу провести проверку по факту ограничения права моего ребёнка, ученика ___ класса, на посещение туалета во время учебного занятия.



___ сентября 2026 года во время урока ___ ребёнок сообщил учителю ___ о срочной необходимости выйти в туалет, однако получил отказ: «___».



Считаю, что подобный запрет может нарушать права обучающегося на уважение человеческого достоинства и охрану здоровья, предусмотренные статьёй 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также обязанности образовательной организации по созданию безопасных условий и охране здоровья учащихся.



Прошу установить обстоятельства произошедшего, разъяснить педагогическим работникам порядок действий в подобных ситуациях и письменно сообщить мне о результатах рассмотрения обращения.

Если ситуация повторялась, лучше перечислить все известные случаи. Если ребёнку потребовалась медицинская помощь или произошёл унизительный инцидент, это также необходимо указать и приложить подтверждающие документы, если они есть.

Что грозит школе за нарушение прав ученика

Сам отказ выпустить ребёнка в туалет не означает автоматического штрафа: обстоятельства конкретной ситуации сначала должны установить и юридически квалифицировать.

Школьники на уроке. Если ребёнок регулярно отпрашивается и нарушает дисциплину, школа вправе разбираться с его поведением, но не запрещать посещение туалета как таковое. Фото © Life.ru

Однако часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством прав и свобод учащихся.

Если нарушение будет квалифицировано по этой статье, штраф составляет от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, школа вправе применить меры к самому работнику после рассмотрения обращения родителей: такую возможность прямо предусматривает статья 45 закона «Об образовании».

Частые вопросы

Имеет ли учитель право не отпускать в туалет на уроке?

Устанавливать абсолютный запрет «терпи до перемены» независимо от состояния ребёнка нельзя. Отдельной статьи, которая прямо говорит «учитель обязан отпустить», нет, но закон защищает здоровье и человеческое достоинство ученика.

Может ли учитель выпускать в туалет только по одному?

Школа может установить разумный порядок выхода учеников для безопасности и дисциплины. Но такое правило не должно превращаться в отказ ребёнку, которому объективно необходимо выйти срочно.

Может ли учитель запретить туалет, потому что ребёнок только что был на перемене?

Сам факт недавно закончившейся перемены не отменяет физиологическую потребность. Педагог может спросить, можно ли подождать, но категорически заставлять ребёнка терпеть независимо от его состояния — другое дело.

Нужна ли справка, чтобы отпускали в туалет на уроках?

Нет, специальной справки для обычного посещения туалета законодательство не требует. При наличии заболевания родители могут заранее сообщить школе об особенностях состояния ребёнка.

Можно ли наказать первоклассника за то, что он вышел в туалет?

Меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные законом «Об образовании», к учащимся начальной школы не применяются.

Куда жаловаться, если учитель постоянно не отпускает ребёнка?

Начать следует с письменного обращения директору. Далее можно обратиться в комиссию по урегулированию споров, орган управления образованием, а при санитарных нарушениях — в Роспотребнадзор. При серьёзном или системном нарушении прав ребёнка можно обратиться в прокуратуру.

Главное

Специального «закона о походе в туалет на уроке» в России нет. Однако это не означает, что учитель вправе установить правило «никого не выпускаю».

У ребёнка есть закреплённые законом права на охрану здоровья и уважение человеческого достоинства, педагог обязан их уважать, а школа — обеспечивать безопасные и соответствующие санитарным требованиям условия.

Поэтому дисциплину можно регулировать порядком выхода из класса, но превращать этот порядок в требование терпеть до звонка независимо от состояния ребёнка нельзя.

Авторы Александра Новоселова