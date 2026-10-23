Право на форс-мажор: Кого могут вызвать на работу 4 ноября и какие бонусы за это положены

Сотрудника могут вызвать на работу в День народного единства без его согласия, если требуется предотвратить аварию или устранить её последствия, рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина. По её словам, такие исключения предусмотрены статьёй 113 ТК РФ.

К ним также относятся предотвращение катастрофы, несчастного случая, уничтожения или повреждения имущества работодателя. Для привлечения сотрудника к работе в праздничный день необходимо его письменное согласие. Часы оплачиваются не менее чем в двойном размере. Если человек вышел лишь на часть дня, повышенную оплату начислят за фактически отработанное время.

Вместо повышенной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха и согласовать его с работодателем в течение года. Даже несколько часов работы в праздник дают право на целый отгул, но тогда отработанные часы оплачиваются в одинарном размере, пояснила специалист в беседе с «Москвой 24».

Ранее россиянам напомнили, что 3 ноября рабочий день сократится на час. Сам праздник выпадает на среду, а 5 и 6 ноября при стандартной пятидневке будут обычными рабочими днями, длинных выходных не предусмотрено.