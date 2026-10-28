Когда выгодно брать отпуск в 2027 году: гениальные схемы Оглавление Как отдыхаем в 2027 году В какие месяцы лучше всего брать отпуск Когда выгоднее брать отпуск по деньгам Когда лучше не брать отпуск — невыгодные месяцы Советы юристов В какие месяцы и дни выгоднее всего брать отпуск в 2027 году: как продлить отдых и не потерять в деньгах — советы юристов на Life.ru. Когда удобнее и выгоднее брать отпуск в 2027 году: полные схемы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работать — это хорошо, но отдыхать тоже нужно, а чтобы сделать это в следующем году максимально удачно, необходимо выбрать подходящее для этого время, ведь хочется не только расслабиться, но и не потерять в заработке. А для этого надо разобраться в производственном календаре.

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, столько же, сколько в 2026. Но распределены эти дни иначе: новогодние каникулы растянутся на 11 дней, а майские праздники снова разделятся на два блока. Ответ же на вопрос, когда выгодно брать отпуск в 2027 году зависит от цели — получить максимум отпускных или продлить отдых за счёт праздников. В этом материале мы разберём оба сценария. Полный производственный календарь на 2027 год уже опубликован на Life.ru, рекомендуем с ним ознакомиться.

Как отдыхаем в 2027 году

2027 год начнется снова с длинных выходных — 11 дней, ведь отдыхать мы начнём ещё 31 декабря 2026 года и выйдем на работу только 11 января. Это стало возможным благодаря переносу выходного с 3 января.

В 2027 году, согласно Постановлению правительства от 17.09.2026 № 1187, будет еще три переноса: с субботы 2 января — на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря, с субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

Таким образом новогодние каникулы, как мы уже сказали, продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года — 11 дней подряд.

В феврале, суббота, двадцатое — сокращённый рабочий день, выходной с него перенесли на понедельник 22 февраля. Отдыхаем три дня — с 21 по 23 февраля. А Международный женский день выпадает на понедельник, выходные образуют естественную тройку — с 6 по 8 марта.

В 2027 году майские праздники снова разделены рабочей неделей на два блока. Первый — с 1 по 3 мая (1 мая в субботу, выходной переносится на понедельник). Второй — с 8 по 10 мая (9 мая в воскресенье, выходной переносится на понедельник).

День России 12 июня опять выпадает на субботу, из-за чего выходной переносится на понедельник 14 июня. Отдыхаем с 12 по 14 июня, а 11 число, пятница, будет сокращенным рабочим днем.

День народного единства 4 ноября в четверг, а пятница 5 ноября выходной благодаря переносу с 2 января. В итоге получается четыре дня отдыха подряд — с 4 по 7 ноября, а 3 ноября сокращённый рабочий день.

31 декабря 2027 года будет тоже выходным.

Полный производственный календарь на 2027 год с праздниками, переносами и нормами часов — в материале «Утверждённый производственный календарь на 2027 год».

Выгодные и невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

В какие месяцы лучше всего брать отпуск

Отвечая на вопрос о том, когда лучше всего брать отпуск, нужно решить для себя, что вам важнее — больше отдохнуть или получить больше денег.

Если цель ваша — максимум непрерывного отдыха, вот лучшие комбинации. Три дня отпуска 28–30 декабря превратятся в 14 дней отдыха — до 10 января. Три дня 24–26 февраля дадут 8 дней подряд — с 21 по 28 февраля. Пять дней с 1 по 5 марта — 10 дней: с 27 февраля по 8 марта. Самая эффективная схема в мае: 4 дня отпуска 4–7 мая — всего 10 дней отдыха с 1 по 10 мая. В июне 5 дней с 7 по 11 июня — 10 дней отдыха с 5 по 14 число. В ноябре 3 дня с 1 по 3 ноября — 9 дней с 30 октября по 7 ноября.

Однако для более выгодного отпуска с точки зрения финансов выбирать месяц нужно внимательнее, ведь чем больше рабочих дней в месяце, тем «дешевле» стоит один рабочий день.

Когда выгоднее брать отпуск по деньгам

Хотя размер отпускных и не зависит от количества рабочих дней в месяце, так как он рассчитывается из среднего заработка, общий доход за месяц в итоге складывается из двух частей: отпускных и зарплаты за оставшиеся рабочие дни. И здесь число рабочих дней играет ключевую роль.

По статье 139 ТК РФ отпускные считаются так: берётся заработок за последние 12 календарных месяцев, делится на 12 и на 29,3 — среднемесячное число календарных дней. Полученный средний дневной заработок умножается на количество календарных дней отпуска.

Средний дневной заработок = Заработок за 12 месяцев / (12 × 29,3)

Отпускные = Средний дневной заработок × Количество календарных дней отпуска

Пример. Сотрудник получает 60 000 рублей в месяц. За 12 месяцев — 720 000 рублей. Средний дневной заработок: 720 000 / (12 × 29,3) = 2 047,78 рубля. За 14 календарных дней отпуска — 28 668,94 рубля отпускных (в любом месяце эта сумма будет такой)

Если отпуск в июле (22 рабочих дня, 10 из них в отпуске), за оставшиеся 12 рабочих дней сотрудник получит 32 727 рублей зарплаты. Итого за месяц: 61 396 рублей — на 1 396 рублей больше оклада.

Если тот же отпуск в январе (15 рабочих дней, 10 в отпуске), за оставшиеся 5 рабочих дней сотрудник получит 20 000 рублей. Итого: 48 669 рублей — на 11 331 рубль меньше оклада. То есть разница между июлем и январём более 12 000 рублей.

Так в 2027 году сразу шесть месяцев получили по 22 рабочих дня — март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Лидеры — июль и август, в них нет праздников, только обычные выходные. Март и апрель тоже выгодны, хотя в марте три дня уходят на Международный женский день.

Для осеннего отпуска подойдут сентябрь и октябрь. В сентябре 22 рабочих дня и нет праздников — один из лучших вариантов для тех, у кого остались неиспользованные дни. Октябрь немного уступает: 21 рабочий день и 10 выходных. Декабрь с 22 рабочими днями замыкает год, но 31 декабря — уже выходной.

Когда лучше не брать отпуск — невыгодные месяцы

Поэтому, если ваша цель — это сохранить доход, советуем с осторожностью выбирать январь, февраль и май.

Январь — самый невыгодный месяц: 15 рабочих дней и 16 выходных. Каждый рабочий день «стоит» дороже, и заменять его отпускными невыгодно. Зато январь идеально подходит тем, кто хочет продлить новогодние каникулы.

Февраль и май — по 19 рабочих дней. В феврале праздник сокращает рабочее время, а в мае два праздника дробят месяц. Отпуск в эти месяцы принесёт меньше денег, но можно присоединить его к праздничным дням.

Ноябрь с 20 рабочими днями тоже не самый выгодный по деньгам, но четыре праздничных дня подряд (4–7 ноября) открывают возможности для продления отдыха.

Когда не стоит брать отпуск: самые невыгодные месяцы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoAndalucia

Советы юристов

Планирование отпуска — это всегда компромисс между деньгами и свободой. Кто-то хочет получить максимум выплат и выбирает месяцы без праздников, где рабочих дней больше всего. Кто-то готов уступить в сумме, зато отгулять почти две недели подряд, пристроив отпуск к официальным праздникам. Оба подхода законны — главное понимать, что длинный отдых за счёт праздников почти всегда означает меньшие выплаты.

Но помимо всего прочего важно помнить, что на каждом предприятии должен быть утвержден график отпусков, который обязателен для исполнения и работниками, и работодателем.

«Это означает, что если нет оснований для переноса отпуска, то работодатель должен предоставить и оплатить отпуск согласно графику отпусков, а работник должен использовать отпуск в соответствии с этим графиком», — рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Если компания не хочет, чтобы сотрудник отдыхал в конкретный утвержденный ранее период, она может лишь попросить его согласия перенести отпуск, но если работник против, отпуск должен быть предоставлен. Для отдельных категорий — несовершеннолетних, женщин перед декретом и после него, родителей троих и более детей, усыновителей младенцев, супругов военнослужащих — график не помеха, они вправе брать отпуск в удобное им время.

Кстати, вместо отпуска, можно взять и отгул. Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева разъясняет: право на отгул появляется у сотрудника, который отработал в выходной или праздничный день. Он будет неоплачиваемым, зато, даже если трудиться в законные выходные пришлось лишь час или два, отдохнуть потом можно будет весь день. Однако тогда сами часы труда в нерабочие сутки оплатят не в двойном размере, а в одинарном. Что касается сверхурочной работы, тут тоже можно выбрать: получить повышенную оплату или отгулять. Например, два часа переработки сотрудник вправе присоединить к обеду или уйти в какой-то из выбранных дней пораньше. Накопленные отгулы можно использовать для продления отпуска, не расходуя при этом основные отпускные дни.

И важное уточнение по поводу болезни: «Если работник заболел уже после начала отпуска, период отдыха автоматически продлевается на количество дней болезни», — говорит Елена Карсетская, юрист, эксперт по трудовому праву. Для продления отпуска не требуется получать заявление от работника и издавать приказ — продление производится автоматически. Однако, как уточняет Карсетская, отпуск продлевается только в том случае, если временная нетрудоспособность наступает у самого работника. Если же заболеет ребёнок или иной член семьи, право на продление отпуска не возникает.

Авторы Андрей Ананьев