Кто рано встаёт, не всегда здоровее: Психолог раскрыла опасность утренних подъёмов

Привычка просыпаться и ложиться спать вопреки собственным биологическим ритмам может привести к гормональным нарушениям и лишним килограммам. При так называемом социальном джетлаге риск набора веса увеличивается на 20%. Об этом «Радио 1» рассказала психолог и телесно-ориентированный терапевт София Касимова.

Оказывается, вечная борьба с утренним будильником далеко не всегда связана с отсутствием дисциплины. Время максимальной активности во многом определяется хронотипом — индивидуальной настройкой внутренних часов. Именно поэтому одни люди полны энергии с рассвета, а другие начинают продуктивно работать значительно позже.

Особенно серьёзными последствия могут оказаться для выраженных «сов», вынужденных годами придерживаться неподходящего графика.

«Совы, которые работали днём в течение 10 лет (не по своей природе), заболевали диабетом на 51% чаще утренних типов», — отметила Касимова.

При этом психолог подчеркнула, что настоящих представителей вечернего хронотипа относительно немного — около 8% населения. Многие ошибочно принимают за природную особенность обычную привычку засиживаться допоздна.

Выраженных «жаворонков», которые без труда поднимаются в пять-шесть утра, по оценке специалиста, насчитывается примерно 25%. Остальным ранние пробуждения могут даваться значительно сложнее.

Касимова посоветовала внимательнее относиться к потребностям организма и не игнорировать индивидуальные особенности сна.