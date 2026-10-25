Безобидная привычка или симптом болезни? Врач объяснила, чем опасны разговоры во сне

Частые разговоры во сне могут сопровождать серьёзные заболевания, включая эпилепсию, синдром обструктивного апноэ и некоторые неврологические нарушения. При этом редкие эпизоды сноговорения обычно не представляют опасности. Об этом рассказала врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиники» Ольга Зинчева в беседе с RT.

По словам специалиста, сноговорение, или сомнилоквия, относится к парасомниям — необычным проявлениям поведения во время сна. Человек может произносить отдельные звуки, слова или целые предложения, иногда сопровождая речь непроизвольными движениями.

«Нередко сам пациент даже не подозревает, что разговаривает во сне. Об этой особенности ему сообщают родственники или партнёр, которых необычное поведение может беспокоить или пугать», — пояснила Зинчева.

Врач отметила, что чаще всего сноговорение встречается у детей. По её данным, с этим явлением сталкивается примерно половина несовершеннолетних, тогда как среди взрослых распространённость составляет около 5%. Мужчины и женщины разговаривают во сне примерно одинаково часто.

Поводом для обращения к специалисту могут стать практически ежедневные эпизоды, особенно если они сопровождаются резкими движениями, криками или другими необычными проявлениями. Зинчева предупредила, что подобные симптомы иногда встречаются при остановках дыхания во сне, эпилепсии, депрессии и некоторых других заболеваниях.

Отдельное внимание врач обратила на неврологические патологии, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера. Однако сами по себе разговоры во сне не позволяют диагностировать эти заболевания. В частности, с нейродегенеративными нарушениями может быть связано расстройство поведения в фазе быстрого сна, при котором человек не только говорит, но и совершает активные движения, словно воспроизводит события сновидения.

Если сноговорение стало частым или сопровождается другими настораживающими симптомами, сомнолог рекомендует пройти обследование. При этом специалисты подчёркивают, что в большинстве случаев обычные разговоры во сне без дополнительных проявлений безвредны и не требуют лечения.

Ранее Life.ru рассказывал, о каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать ночные кошмары. Сомнолог Татьяна Сурненкова объяснила, что они иногда возникают на фоне стресса, недосыпания и нарушений дыхания во сне, а также могут сопровождать некоторые неврологические заболевания, включая болезнь Паркинсона.