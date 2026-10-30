«Дофаминовая яма»: Психолог предложила 7 шагов для преодоления апатии и возврата мотивации

Состояние, которое называют «дофаминовой ямой», может возникать после длительного стресса или интенсивной работы, однако медицинским диагнозом это название не является, рассказала психолог Алёна Артамонова. Она предложила семь шагов для преодоления апатии и возврата мотивации.

Начать специалист посоветовала с того, чтобы наладить сон, выделяя на него 7–8 часов, и добавить регулярное движение. Нагрузку следует увеличивать постепенно: для начала подойдут прогулки быстрым шагом. Далее важно сократить короткие видео и соцсети, а также отказаться от постоянного сравнения себя с другими.

Вернуть интерес к повседневности помогают живое общение и поддержка близких. Вместо огромного списка задач лучше ставить небольшие достижимые цели: посильные успехи поддерживают мотивацию. Ещё один шаг — сбалансировать питание и сократить алкоголь.

Если не поможет, следует обратиться за психологической помощью, чтобы разобраться в причинах состояния и изменить привычки. При стойкой апатии, двигательных нарушениях или выраженных депрессивных проявлениях необходим врач, подчеркнула специалист в беседе со Здоровьем Mail.