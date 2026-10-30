«Дофаминовая яма»: Психолог предложила 7 шагов для преодоления апатии и возврата мотивации
Психолог Артамонова: Выбраться из «дофаминовой ямы» можно за семь шагов
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Состояние, которое называют «дофаминовой ямой», может возникать после длительного стресса или интенсивной работы, однако медицинским диагнозом это название не является, рассказала психолог Алёна Артамонова. Она предложила семь шагов для преодоления апатии и возврата мотивации.
Начать специалист посоветовала с того, чтобы наладить сон, выделяя на него 7–8 часов, и добавить регулярное движение. Нагрузку следует увеличивать постепенно: для начала подойдут прогулки быстрым шагом. Далее важно сократить короткие видео и соцсети, а также отказаться от постоянного сравнения себя с другими.
Вернуть интерес к повседневности помогают живое общение и поддержка близких. Вместо огромного списка задач лучше ставить небольшие достижимые цели: посильные успехи поддерживают мотивацию. Ещё один шаг — сбалансировать питание и сократить алкоголь.
Если не поможет, следует обратиться за психологической помощью, чтобы разобраться в причинах состояния и изменить привычки. При стойкой апатии, двигательных нарушениях или выраженных депрессивных проявлениях необходим врач, подчеркнула специалист в беседе со Здоровьем Mail.
Ранее психиатр объяснил, что усталость, сохраняющаяся после отпуска, может указывать на выгорание. Однако похожие проявления встречаются при депрессии и других заболеваниях. Если истощение связано с условиями труда, для восстановления может потребоваться пересмотр нагрузки и рабочего графика.