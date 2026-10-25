Отпуск прошёл, а сил нет: Психиатр раскрыл опасную правду о хроническом истощении

Если даже после полноценного отпуска человек не чувствует себя отдохнувшим, а возвращение к работе вызывает раздражение и упадок сил, причиной может быть профессиональное выгорание. Однако похожие симптомы иногда указывают на депрессию или другие заболевания. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев в беседе с RT.

По словам специалиста, при длительных нагрузках человек способен не замечать накопившееся истощение. Осознание сильной усталости приходит только после остановки, а мысль о возвращении к привычным обязанностям вызывает дополнительное напряжение.

«Одна из возможных причин — профессиональное выгорание», — предупредил Исаев.

Для такого состояния характерны эмоциональное истощение, раздражительность, отстранённость от работы и ощущение бессмысленности собственных усилий. При этом интерес к хобби, общению и другим занятиям, не связанным с профессиональной деятельностью, обычно сохраняется.

Врач подчеркнул, что важно отличать выгорание от депрессии. При депрессивном состоянии человек может утратить интерес практически ко всем сферам жизни. Даже встречи с близкими и любимые занятия перестают приносить удовольствие. Нередко появляются нарушения сна, аппетита, чувство вины и безнадёжности.

Специалист добавил, что обычного отпуска не всегда достаточно для восстановления. Если причиной истощения стали условия труда, может потребоваться пересмотр рабочего графика, нагрузки, обязанностей или отношений в коллективе.

Ранее Life.ru рассказывал, почему даже длительный отпуск может не приносить ощущения полноценного отдыха. Согласно исследованию KION и FitStars, около 90% россиян периодически возвращаются из отпуска без ощущения восстановления. Психологи объяснили, что чрезмерно насыщенная программа отдыха и резкое возвращение к рабочим обязанностям могут усиливать усталость.