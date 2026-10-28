Дофамин «на халяву»: Почему взрослые «коллекционируют» подарочные игрушки из супермаркетов

Россияне с головой окунаются в «коллекционирование» дешёвых игрушек из супермаркетов, так как это может быть способом получить дофамин и компенсировать отсутствие хобби, когда в жизни есть только работа. Так объяснил модный тренд психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru.

Во-первых, это память детства. Все эти фигурки и игрушки из фаст-фудов и супермаркетов — это не про то, что я хочу какую-то вещь, а про желание почувствовать то самое детское ощущение. Раньше многие собирали фигурки, марки, значки или наклейки. Было чувство, что ты искатель, добытчик и коллекционер Александр Кичаев психолог

По словам эксперта, такое «коллекционирование» даёт силу и ощущение собственной креативности. В обычной жизни у многих этого нет, часто встречается синдром отложенной радости. По сути, это попытка снова почувствовать себя ребёнком, получить дофамин и другие приятные эмоции. Также Кичаев назвал скупку безделушек своеобразным эмоциональным якорем. Коллекция служит напоминанием о своих творческих качествах и изобретательности, которые, возможно, уже были задавлены социумом. Благодаря таким коллекциям ребёнок выделялся среди сверстников: у кого больше, у кого оригинальнее — это было своеобразное лидерство, отметил специалист.

Если говорить о рациональных ощущениях, то человек что-то покупает, и тут появляется дополнительный бонус или выигрыш. Нам всегда нравится получать что-то, как говорится, «на халяву», и это как раз из этой серии Александр Кичаев психолог

Кроме того, это эмоциональное подкрепление похода в магазин, продолжил эксперт. На бессознательном уровне хочется снова получить подарок, как в детстве от Деда Мороза, а тут — подарок от супермаркета. При этом многим не хочется расставаться с вещами. Появляются отговорки: «Это для моих детей, внуков, родственников или соседей, я потом как-нибудь отдам, когда мне это надоест». Также это способ приобрести хобби. У многих взрослых людей нет увлечений, только работа и дом, и коллекционирование становится таким суррогатом хобби, добавил собеседник Life.ru.

По словам Кичаева, некоторым это действительно помогает. Вполне возможно, что, собрав коллекцию игрушек, человек захочет коллекционировать что-то более серьёзное. Возможно, проснётся творческий потенциал, желание делать что-то своими руками, что впоследствии может стать не только хобби, но и бизнесом.

«Я знаю случаи, когда увлечение перерастало в полноценное дело, например, в изготовление ручных поделок», — заключил психолог.

Ранее взрослых россиян призвали пора прекратить «бессмысленную погоню» за пластиковыми игрушками из супермаркетов и сетей фастфуда. Такие акции приучают покупать, недолго пользоваться и выбрасывать, не задумываясь о судьбе отходов.