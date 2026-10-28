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Опубликовано 28 октября, 12:15

«Отказаться от пластиковых уродцев»: Биофизик раскритиковал охоту взрослых за игрушками из сетей фастфуда

Биофизик Карнаухов призвал отказаться от игрушек из сетей фастфуда ради экологии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BumbiandSunny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BumbiandSunny

Взрослым пора прекратить «бессмысленную погоню» за пластиковыми игрушками из супермаркетов и сетей фастфуда. Такие акции приучают покупать, недолго пользоваться и выбрасывать, не задумываясь о судьбе отходов. Об этом Life.ru заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

«Действительно, стоит, тем более взрослым людям, отказаться от этих пластиковых уродцев и прекратить эту бессмысленную погоню. По крайней мере, это позволит проявить свою гражданскую зрелость», — считает учёный.

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Главная претензия Карнаухова — к привычке воспринимать недолговечные вещи как безобидное развлечение. Интерес к коллекции проходит, игрушка вместе с упаковкой отправляется в мусор, но на этом её история не заканчивается.

«Такой эффект приучает людей к тому, что вы выбросили мусор и забыли об этом, а он никуда не делся. Причём эти элементы действительно долго разлагаются, их трудно перерабатывать», — подчеркнул собеседник Life.ru.

По мнению биофизика, возникает противоречие: магазины и кафе призывают покупателей не мусорить, но одновременно стимулируют потребление вещей, которые быстро становятся ненужными. Проблему он видит шире отдельных рекламных кампаний — в распространении одноразовой посуды, упаковки и других товаров.

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При этом Карнаухов отметил: по углеродному следу игрушки — «капля в море» на фоне других источников выбросов. Основной акцент он делает на культуре потребления и отходах, которые остаются после кратковременного увлечения.

Учёный предложил производителям искать альтернативные материалы, а покупателям — сделать отказ от навязанного коллекционирования собственной позицией.

«Нужно, чтобы это стало модно: “А я выше этого, понимаете?”» — заключил Карнаухов.

В Российском экологическом операторе также отмечали, что многие популярные игрушки практически не перерабатываются: этому мешают сочетание материалов, сложность их разделения и отсутствие необходимой инфраструктуры.

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Александра Вишнякова
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