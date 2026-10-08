В 86 раз выше нормы: Благовония могут превращать воздух дома в ядовитую смесь, предупредили учёные

Ароматические свечи, благовония и диффузоры насыщают воздух в доме мельчайшими частицами, которые оседают глубоко в лёгких и способны проникать в кровь. К таким выводам пришли зарубежные учёные, следившие за состоянием воздуха в жилых помещениях, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Наблюдение длилось два года и охватило больше сотни домов. Выяснилось, что любимые многими ароматизаторы оказываются одним из основных поставщиков мелкой пыли PM2.5 внутри квартиры.

Речь идёт о частицах, которые примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса. Из-за крошечного размера они легко добираются до лёгких и попадают в кровоток. Специалисты связывают их с риском инфарктов, болезней дыхательных путей, инсультов и рака.

Самыми вредными оказались благовония. При их использовании содержание частиц в пике превышало суточную норму ВОЗ примерно в 86 раз. У масляных диффузоров показатель доходил до 57 раз, у свечей — до 41 раза.

В спальнях, где благовония и диффузоры жгли постоянно, на них приходилась почти половина всего вреда от PM2.5. Больше всего частиц накапливалось в тесных комнатах и там, где редко открывали окна.

Ранее Life.ru писал, что из-за аромадиффузоров и освежителей воздуха среди российских кошек всё чаще встречается астма. Хозяева жалуются на одышку и тяжёлое дыхание у питомцев. По словам ветеринара, животных нередко привозят с приступами удушья, которые снимаются гормонами, как у настоящих астматиков. Главной причиной он назвал именно избыток духов, дезодорантов и освежителей, а вовсе не плохую экологию.