Пленительный аромат бензола: Могут ли ароматические свечки для домашнего уюта вызвать рак

Ароматические свечи сами по себе не создают заметного онкологического риска, если пользоваться ими изредка и проветривать комнату. Об этом «Радио 1» рассказал онколог Александр Серяков.

При горении парафина действительно могут образовываться бензол, формальдегид и другие летучие соединения. Однако возможный вред зависит прежде всего от их концентрации, площади помещения и притока свежего воздуха.

«Если помещение большое, продуваемое, то ничего страшного в свечах нет», — отметил специалист.

По словам Серякова, одна свеча выделяет слишком мало токсичных веществ, чтобы кратковременное воздействие представляло явную угрозу здоровому человеку. Иная ситуация возможна при частом использовании большого количества источников огня в тесной непроветриваемой комнате.

Чтобы снизить воздействие продуктов горения, достаточно не оставлять свечи надолго, регулярно открывать окна и избегать их ежедневного использования в маленьких помещениях.

Ранее врач предупредила, что ягоды, овощи и фрукты, собранные возле оживлённых дорог, могут содержать вредные вещества, которые постепенно накапливаются в организме. Это способно вызвать воспаление, сбои иммунной системы и повысить риск развития опухолей.