«Могут накапливаться годами»: Почему нельзя собирать ягоды и фрукты у трасс

Употребление ягод, овощей и фруктов, собранных у автомобильных дорог, может нанести серьёзный вред здоровью, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с РИАМО. По её словам, вредные микродозы постепенно накапливаются в организме, а иммунная система либо перестаёт на них реагировать, либо даёт избыточный ответ.

«Такие микродозы остаются в организме, и дальше иммунная система либо начинает на них реагировать, либо не реагирует совсем. В таком случае, когда их накапливается слишком много, начинаются процессы, связанные с мутацией клетки. Могут развиваться злокачественные опухоли», — предупредила диетолог.

Она добавила, что при избыточном иммунном ответе может возникнуть воспалительная реакция, затрагивающая здоровые ткани. Если же иммунитет не замечает опухоль, диагностировать болезнь удаётся уже на поздней стадии. Специалист рекомендовала избегать сбора дикоросов вблизи оживлённых трасс.

Ранее юрист пояснил, что продажа излишков с участка до 50 соток без наёмных работников разрешена, но регулярная торговля требует регистрации, например, самозанятости с налогом 4–6%. Продавать можно на рынках, ярмарках, через интернет или знакомым, а главное — иметь ежегодно обновляемую справку из СНТ или администрации, подтверждающую, что продукция выращена вами.