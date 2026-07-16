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Регион
16 июля, 09:52

С ведром огурцов в налоговую: Дачникам объяснили, как законно продавать излишки урожая

Юрист Метелица: Урожай можно продать, если площадь участка не превышает 50 соток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sadecestock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sadecestock

Урожай удался, и вы не знаете, куда девать огурцы, помидоры и ягоды? Продать излишки — отличная идея, но важно не нарушить закон. Юрист Николай Метелица рассказал интернет-изданию Regions.ru, как законно торговать выращенным на своём участке.

По его словам, продажа излишков разрешена, если вы не нанимаете работников и площадь участка не превышает 50 соток. Разовые продажи небольших объёмов налогом не облагаются, но регулярная торговля требует регистрации — проще всего оформить самозанятость (налог 4–6% через приложение «Мой налог»).

Продавать можно на сельхозрынках, ярмарках выходного дня, через интернет или знакомым. Главный документ — справка из администрации или правления СНТ, которая подтверждает, что продукция выращена вами. Её нужно обновлять каждый год.

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Владимир Озеров
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