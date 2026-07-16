С ведром огурцов в налоговую: Дачникам объяснили, как законно продавать излишки урожая

Урожай удался, и вы не знаете, куда девать огурцы, помидоры и ягоды? Продать излишки — отличная идея, но важно не нарушить закон. Юрист Николай Метелица рассказал интернет-изданию Regions.ru, как законно торговать выращенным на своём участке.

По его словам, продажа излишков разрешена, если вы не нанимаете работников и площадь участка не превышает 50 соток. Разовые продажи небольших объёмов налогом не облагаются, но регулярная торговля требует регистрации — проще всего оформить самозанятость (налог 4–6% через приложение «Мой налог»).

Продавать можно на сельхозрынках, ярмарках выходного дня, через интернет или знакомым. Главный документ — справка из администрации или правления СНТ, которая подтверждает, что продукция выращена вами. Её нужно обновлять каждый год.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне могут получить земельный участок или дачу бесплатно по федеральным и региональным программам. Право на это имеют многодетные семьи, сельские специалисты (учителя, врачи, агрономы), а также Герои России и СССР. Дополнительно действуют программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».