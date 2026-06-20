«Участвовать могут любые граждане»: Как бесплатно получить дачу или участок земли в России

Россияне могут получить земельный участок или дачу бесплатно в рамках действующих федеральных и региональных программ поддержки отдельных категорий граждан, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, право на землю имеют многодетные семьи при соблюдении ряда условий: наличие гражданства РФ у всех членов семьи, оформление участка в общую собственность и возможность получения только один раз. Также льготы предусмотрены для специалистов из сельской местности: учителей, врачей, агрономов и работников культуры.

Отдельные категории граждан, включая Героев России, Героев СССР, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, могут получить участок вне очереди, без подтверждения нуждаемости. Кроме того, в регионах действуют дополнительные списки льготников, а также программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».

«Участвовать в них могут любые граждане России, даже если они не живут в регионе. Землю дают на пять лет — для жилья, бизнеса или сельского хозяйства. Главное — использовать её по назначению. Иначе участок могут отозвать», — отметил парламентарий в интервью RT.

К слову, льготы на строительство дома и покупку земельного участка в 2026 году положены разным категориям граждан. Однако регионы сами устанавливают, кто именно имеет право на такую меру поддержки, и определяют порядок её получения.