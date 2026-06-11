Стройка с выгодой: кто может получить землю под строительство дома в 2026 году

Льготы на строительство дома и покупку земельного участка в 2026 году положены разным категориям граждан, но перечень зависит от региона. Данное заявление сделал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Владимир Самокиш.

Что касается каких-либо льгот на строительство или приобретение участка именно в 26-м году, то здесь надо отметить, что базовый принцип такой: из государственной и муниципальной собственности в собственность бесплатно могут предоставляться для строительства жилых домов в рамках ИЖС земельные участки различным льготным категориям по закону субъекта федерации. Владимир Самокиш Депутат Государственной думы

То есть регионы сами устанавливают, кто именно имеет право на такую меру поддержки, и определяют порядок её получения. Например, это могут быть Герои России, многодетные семьи, ветераны специальной военной операции, родители, воспитывающие детей-инвалидов, и многие другие — перечень формируется на местах.

«Есть и федеральная программа, например, «Дальневосточный арктический гектар», когда предоставляют большой земельный участок в соответствующих северных или дальневосточных субъектах Российской Федерации. И после освоения — уже после того, как на участке возникли постройки, он начал использоваться в сельском хозяйстве, в хозяйственной деятельности и так далее, — земельный участок переходит в собственность того, кто его льготным образом получил», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, продолжает действовать так называемая дачная амнистия, добавил Самокиш. Земельные участки в садовых товариществах, используемые для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, можно оформить в упрощённом льготном порядке.

Что касается непосредственно строительства, то здесь господдержка сосредоточена в основном на налоговых выплатах, пояснил парламентарий. Граждане могут получить вычет по НДФЛ после завершения и ввода дома в эксплуатацию: сэкономить на подоходном налоге удастся не более 260 тысяч рублей. Также существует вычет по ипотечным процентам — чуть меньше 400 тысяч рублей.

«Существует целый ряд региональных законов, которые связаны с освобождением, либо с льготированием, либо с установлением понижающих коэффициентов по налогу на землю и на недвижимость для определённых категорий граждан», — отметил депутат.

Это могут быть ветераны труда, герои СВО, многодетные семьи с определённым количеством детей или даже дефицитные специалисты. К последним можно отнести врачей, которым льготно предоставляются участки при работе в том или ином муниципалитете. Каждый субъект федерации самостоятельно решает, какие льготные категории ему необходимо поддерживать, и такая региональная практика очень широка и разнообразна, заключил Самокиш.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году граждане старшего возраста могут не платить налог на имущество по федеральной льготе. Послабление действует в отношении одного объекта каждого вида. Это может быть квартира, комната в коммуналке или общежитии, отдельно стоящий жилой дом, хозяйственная постройка на участке площадью до 50 квадратных метров, а также садовый домик или дача.