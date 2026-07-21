Молоко из холодильника – норм, дыня в плёнке – стрём: Чек-лист от Роскачества по опасным покупкам на рынке

В летний сезон рынки и стихийные уличные торговые точки пользуются повышенным спросом, однако высокая температура воздуха требует особой внимательности при выборе продуктов. О том, что ни в коем случае нельзя покупать на рынке, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Эксперты Роскачества рекомендуют быть особенно внимательными при покупке скоропортящихся продуктов — мяса, рыбы, молочной продукции — если они находятся на прилавке под открытым солнцем, даже при наличии льда. Такие условия хранения значительно повышают риск размножения бактерий, и употребление такого товара может проблемам со здоровьем. Пресс-служба Роскачества

Особую осторожность стоит проявлять при выборе мяса и птицы — поверхность не должна быть липкой или блестящей, а наличие темных пятен или кисловатого запаха указывает на начало гниения. Молочные продукты стоит приобретать только из охлаждаемых витрин, обращая внимание на чистоту упаковки и отсутствие расслоения.

Категорически не рекомендуется покупать уже нарезанные арбузы, дыни и тыкву, завернутые в пленку, — на открытой мякоти при высокой температуре бактерии размножаются особенно быстро. Фрукты, ягоды и зелень перед употреблением необходимо тщательно мыть проточной водой, а зелень дополнительно замачивать в подсоленной воде на 10–15 минут — на их поверхности могут оставаться бактерии и яйца гельминтов.

Кстати, чаще всего в жару пищевые отравления вызывают именно арбузы и дыни. Разрезая плоды, мы открываем внутреннюю среду для микроорганизмов, холодильник от этого не спасает.