У российских кошек эпидемия астмы из-за аромадиффузоров и освежителей

Последнее время хозяева котиков всё чаще жалуются на одышку и тяжёлое дыхание у питомцев, нередко такие симптомы свидетельствуют об астме. При этом причиной заболевания может быть «безобидный» освежитель воздуха. Об опасности диффузоров и парфюма для хвостатых Life.ru рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

К нам нередко приходят собаки или кошки с приступами удушья, и эти приступы купируются гормонами — как у настоящих астматиков. С чем это связано? Экологию я не поставлю даже на второе место. Самая частая причина сейчас — излишнее использование различных дезодорантов, духов, освежителей воздуха. Всего, что даёт в воздух взвесь мелких частиц. Михаил Шеляков Ветврач

Например, для людей нотки цитруса — это ощущение свежести, их часто используют в духах, дезодорантах, освежителях воздуха, аромадиффузорах. А для кошек эти же эфирные масла с нотами цитруса — сильнейший аллерген. Именно такие средства несут риски подобных заболеваний для ваших питомцев, предупреждает врач.

Если вы часто используете парфюм в одной комнате с котиком, конечно, он вдыхает эти мелкие частички. И за год таких вдохов накапливается очень и очень много, отсюда и возникает астма у наших пушистых любимцев, подчёркивает Шеляков.

Ещё одна опасность для хвостатых — пыль от ремонта, она тоже может спровоцировать астматические припадки.

