Козы съели рай, а крысы принесли чуму: Биологи объяснили, как завезённые животные угрожают природе

Завезённые человеком козы, крысы и свиньи способны уничтожить растительность целых островов, поставить местных животных на грань вымирания и спровоцировать экологический коллапс. Особенно опасны такие виды для замкнутых экосистем, где у новых обитателей нет естественных врагов. Об этом Life.ru рассказал эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН Артём Акшинцев.

По словам специалиста, животные, попавшие в непривычную для себя среду, могут начать бесконтрольно размножаться и потреблять ресурсы, необходимые местным видам. При этом серьёзную угрозу представляют не только хищники, но и травоядные и всеядные животные, способные полностью изменить растительный покров острова.

Что свиньи, что крысы являются интродуцентными видами, которые не имеют локальных хищников и при этом бесконтрольно потребляют ресурсы и плодятся, подрывая здоровье экосистемы. Артём Акшинцев Эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН, специалист по устойчивому развитию

Поводом для обсуждения стало восстановление природы на острове Нуутеле в Тихом океане. После удаления инвазивных крыс и одичавших свиней там вновь начали расти местные растения, возвращаться птицы и гнездиться морские черепахи. Экологи также заметили, что жители острова снова могут выращивать культуры, которым прежде мешали завезённые животные.

Козы уничтожают леса, а свиньи оставляют растения без корней

Биолог-охотовед, доктор биологических наук Анатолий Кудактин рассказал Life.ru, что одичавшие свиньи особенно опасны для островной растительности. В поисках пищи они перекапывают почву, повреждают корни и меняют состав растительных сообществ. В результате одни виды растений исчезают, а их место занимают другие.

Свиньи копают грунт и выкапывают корни, из-за чего растения начинают засыхать. В этом вся проблема: свиньи имеют свойство именно копать. Если бы они просто паслись, как овцы, — это другое дело. Анатолий Кудактин Биолог-охотовед, доктор биологических наук, академик РАЕН:

Не меньший ущерб могут наносить козы. По словам Кудактина, известны случаи, когда завезённые на острова животные практически уничтожали местную растительность, оставляя после себя обеднённые ландшафты. В качестве примера он упомянул Корфу и пересказал историю о Наполеоне, который якобы попросил привезти коз во время ссылки, чтобы ему не было скучно. Однако документальных подтверждений этого рассказа нет, а сам Наполеон отбывал ссылку на Эльбе и Святой Елене.

При этом разрушительное воздействие коз на островную природу хорошо задокументировано в других местах. Например, на Галапагосах завезённые животные уничтожали деревья и кустарники, из-за чего гигантские черепахи лишались тени и источников воды. Экологам пришлось организовать масштабную программу по удалению коз, свиней и ослов. После этого местная растительность начала восстанавливаться.

От кошек в Новой Зеландии до кроликов в Австралии

Акшинцев напомнил, что подобные экологические бедствия происходили и с участием хищников. В Новой Зеландии завезённые кошки стали серьёзной угрозой для местных птиц. На отдельных островах их распространение способствовало исчезновению целых популяций, а некоторые редкие виды пришлось спасать переселением в безопасные места.

Ещё один пример, приведённый экологом, связан со змеями. По его словам, существует история об острове, куда пресмыкающихся якобы привезли для съёмок фильма, а после отъезда киногруппы оставили. Подтверждений именно такому происхождению змей нет. Зато известен случай на острове Гуам, куда коричневые бойги случайно попали с грузами после Второй мировой войны. Размножившись без серьёзных природных ограничений, они уничтожили большую часть местных лесных птиц.

«Действительно, любой вид, у которого нет естественных хищников в новой среде, начинает вредить. А что может случиться, если в такие моменты их не вывозить? Разрушится экосистема, она коллапсирует, и получится место локального экологического коллапса», — предупредил Акшинцев.

Отдельно специалист остановился на Австралии, где настоящим бедствием стали завезённые европейские кролики. Животные быстро распространились по континенту, уничтожая растительность и нанося ущерб сельскому хозяйству. Долгое время остановить их размножение не удавалось.

Австралийцам пришлось бороться и с растением-пришельцем — кактусом опунцией. Его завозили в том числе для создания живых изгородей вокруг пастбищ, однако растение настолько разрослось, что начало вытеснять другие виды и занимать огромные территории. Справиться с ним помогли гусеницы специально завезённой бабочки Cactoblastis cactorum, питающиеся опунцией.

По словам Акшинцева, подобные проблемы знакомы и России. Один из наиболее известных примеров — борщевик Сосновского, который активно захватывает новые территории и вытесняет местную растительность.

Чем опасны крысы и при чём здесь чума

Эколог обратил внимание, что завезённые животные могут не только нарушать природное равновесие, но и участвовать в распространении инфекций. В частности, он вспомнил средневековые эпидемии чумы, унёсшие миллионы жизней в Европе, в том числе на территориях современной России.

Крысы действительно могли играть роль в распространении болезни, однако возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis. Она циркулирует среди мелких млекопитающих и их паразитов, а человеку чаще всего передаётся через укусы заражённых блох. Поэтому связывать исторические эпидемии исключительно с крысами было бы неверно.

Акшинцев также затронул проблему зоонозов — инфекций, способных передаваться человеку от животных. В качестве примера он привёл свиной грипп. По мнению эколога, особое значение здесь имеют условия содержания сельскохозяйственных животных, прежде всего высокая плотность поголовья на фермах, которая может облегчать передачу возбудителей.

При этом специалист разделил две проблемы: распространение инфекций среди животных, содержащихся на фермах, и разрушение островных экосистем одичавшими видами. В первом случае речь идёт прежде всего о рисках для здоровья животных и человека, во втором — об угрозе местному биоразнообразию, почвам и растительности.

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