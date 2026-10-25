Целый остров погружается во тьму: В Португалии придумали необычный способ спасать птиц

В Португалии жители острова Корву ежегодно на пять ночей отключают уличное освещение ради спасения морских птиц. Как сообщает The Guardian, необычная традиция помогает молодым буревестникам благополучно добраться до океана во время первого полёта.

Корву считается самым маленьким и северным островом Азорского архипелага, а его население составляет около 450 человек. Каждую осень местные власти временно гасят общественные фонари, чтобы искусственный свет не сбивал пернатых с пути. При этом аварийное освещение продолжает работать, а от жителей не требуют выключать лампы в собственных домах.

Главные герои природоохранной акции — буревестники Кори, птенцы которых проводят первые три месяца жизни в гнёздах. Когда приходит время отправляться в открытое море, молодые птицы ориентируются по звёздам. Однако яркие огни населённых пунктов нередко заставляют их изменить направление. В результате вместо океана они оказываются на узких улицах единственной деревни острова, получают травмы и могут погибнуть.

Проблему на Корву заметили ещё в 1991 году после многочисленных случаев гибели птенцов. Тогда жители начали самостоятельно искать пострадавших птиц и помогать им вернуться в естественную среду. Позднее опыт распространился на другие части архипелага, а в 1995 году власти Азорских островов запустили программу SOS Cagarro. С 2019 года на Корву ежегодно устраивают пятидневное отключение общественного освещения в наиболее опасный для молодняка период.

Когда остров погружается во тьму, добровольцы выходят на ночное патрулирование улиц. Найденных буревестников аккуратно помещают в картонные коробки, где они остаются до утра. На следующий день окрепших птиц доставляют к прибрежным скалам и выпускают, позволяя им самостоятельно продолжить путь к воде.

По данным природоохранной кампании, с 2015 года на Азорских островах удалось спасти более 30 тысяч молодых буревестников. Примерно шесть тысяч из них обнаружили непосредственно на Корву. Сейчас это единственный остров архипелага, где ради пернатых полностью отключают общественное освещение. Экологи считают подобную практику примером того, как борьба со световым загрязнением помогает сохранять биоразнообразие.

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